Тихий переворот?

Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента Игоря Додона

Как объявлено, отстранение президента от должности продлится до момента назначения новым министром обороны Евгения Стурзы и приведения его к присяге. Решение было принято судом по запросу правительства, которое обвинило главу государства в якобы нарушении Конституции и провоцировании институционального кризиса и политической нестабильности.

Фото со страницы Игоря Додона в соцсети

«Президент не обладает реальной властью в том, что касается кадровых перестановок в правительстве. Реальная власть по назначению и отзыву министров принадлежит исключительно правительству во главе с премьером», – заявил председатель КС Молдавии Тудор Панцыр.

«Сложилась ситуация, когда необходимо временное исполнение обязанностей президента не на какой-то период времени, а для определенной цели. Это назначение министра обороны. Республика Молдова парламентская страна, а президент не может провоцировать институциональные кризисы и политическую нестабильность», – говорится в запросе правительства, подписанном премьер-министром Павлом Филипом.

Выполнять обязанности президента будет председатель парламента Андриан Канду, либо сам Павел Филип.

По сути, как отмечают обозреватели, речь фактически идет о «тихом перевороте», когда всенародно избранного главу государства лишают права исполнять свои обязанности.

Абсурдность ситуации заключается в том, что шесть граждан с румынскими паспортами, заседающие в Конституционном суде Молдавии, приостанавливают полномочия всенародно избранного президента.

При этом не секрет, что в перспективе пытаются не просто снять Додона, а вернуться к избранию президента в парламенте, где у прозападных либералов большинство.

В ответ Игорь Додон призвал граждан выйти на улицы, чтобы добиться досрочных выборов в парламент и перехода к президентской форме правления через всенародный референдум.

«Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», – говорится в заявлении президента, опубликованном на его сайте. Возглавляемая им оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) уже начала подготовку к протестам, чтобы защитить интересы молдавских избирателей «всеми законными способами».

Как именно будут проходить эти акции, пока не уточняется.

Советник президента по правовым вопросам Максим Лебединский на телеканале НТВ Молдова заявил, что решение Конституционного суда является оскорбительным не только для президента, но и для всей страны. По его словам, с юридической точки зрения, судьи Конституционного суда не только на свой лад интерпретировали высший закон государства, но и установили новые правила. «Они определили сроки и процедуры, которые не предусмотрены в Конституции», – указал советник.

Спор вокруг министра

Место главы минобороны Молдавии остается вакантным с конца 2016 года, когда Игорь Додон отправил в отставку Анатолия Шалару. Правящая Демократическая партия Молдавии предложила кандидатуру Евгения Стурзы – 32-летнего экономиста, сторонника проевропейского курса. Президент дважды отклонил это назначение, предложив взамен кандидатуру Виктора Гайчука, уже занимавшего ранее эту должность.

«Во главе министерства должны стоять компетентные, аполитичные, ответственные и уравновешенные люди, способные руководить национальной армией, соблюдающие конституционные принципы и положения действующего законодательства Республики Молдова. Люди, на которых и армия, и граждане, и верховный главнокомандующий могли бы полностью положиться», – считает Игорь Додон.

Но с ним не согласилось правительство.

Споры вокруг назначения министра обороны разгорелись в сентябре, когда правительство Молдовы решило отправить на учения НАТО «Рэпид Трайдент 2017» на Украине группу молдавских военнослужащих.

Додон, являющийся по конституции главнокомандующим, выступил резко против, напомнив, что Кишинев имеет внеблоковый статус и не может участвовать ни в каких военных маневрах, организованных каким-либо военным объединением. Тем не менее воинское подразделение в количестве 57 человек все-таки отправилось на Украину, проигнорировав распоряжение главкома.

«Не сдамся и не подпишу ни один декрет, с которым не согласен. Пусть его подписывают председатель парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип и берут на себя ответственность. Я не подпишу декрет о назначении господина Стурзы», – заявил Додон уже после вердикта Конституционного суда, отказываясь подчиниться шантажу.

Нужен референдум

Чтобы стабилизировать ситуацию в стране, Игорь Додон и его партия предлагают провести в Молдове всенародный референдум, чтобы сделать страну президентской республикой, поскольку действия правительства не отвечают чаяниям большинства граждан.

Однако кабинет наотрез отказывается обсуждать возможность перехода страны к президентской форме правления. «У Молдавии с точки зрения бюджета нет времени и дополнительных средств для организации референдума», – утверждает глава парламента Андриан Канду.

Молдавия, согласно конституции, является парламентской республикой, поэтому основная власть сосредоточена у премьер-министра, назначаемого депутатами. Полномочия же президента ограничены.

Но в последнее время противостояние между пророссийски настроенным Игорем Додоном и правительством, ориентированным на Запад и США, резко обострилось. Спор сегодня, фактически, идет по главной для Молдавии проблеме: восстановление и развитие связей с Россией, что предлагает президент, или же полная ориентация на Запад и полный разрыв отношений с нашей страной, на что явно держит курс правительство.

Хотя Молдова на своем печальном опыте уже убедилась в том, что ориентация «на Европу» за какие-то десять лет этот край – в недалеком прошлом богатейшая аграрная республика бывшего СССР – превратился в страну, где большая часть населения выживает на рынке секонд-хенда, а представители истеблишмента воруют миллиарды долларов из бюджета.

Подтверждение драматического обострения противостояния между правительством и президентом – не только спор о назначении министра обороны, но и недавний инцидент с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которого не пустили в Кишинев на переговоры.

«Сорвав переговоры вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона, Молдавия потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые российская делегация планировала представить в Кишиневе», – сказал зампред правительства РФ в интервью молдавскому каналу НТВ.

Недавно посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ заявил радиостанции Vocea Basarabiei, что, если бы вопрос об объединении Молдовы и Румынии обсуждался в румынском парламенте, голосование было бы положительным.

В пользу такого поворота активно выступал предшественник Додона на посту президента Молдовы Николае Тимофти. «Сближение двух берегов – экономическое, политическое, информационное – должно стать одной из основных задач как политического класса, так и общества».

Такую политическую линию обозначил он во время своего официального визита в Бухарест. Две страны «объединены кровью, историей, духом, и нужно лишь возвести в превосходную степень это общее богатство во имя совместного процветания и безопасности», процитировала его пресс-служба.

В Кишиневе все чаще говорят о проекте Unirea-2018 («Объединение-2018). По словам политического аналитика, директора Института проблем безопасности, бывшего замминистра иностранных дел Валерия Осталепа, «план по исчезновению Молдавии как государства существует». «Уже есть бюджет, люди. Исполнители всего этого – румынские коллеги под руководством США», – не сомневается эксперт.

Опасный проект

«Реализация этого проекта, – указывал Игорь Додон еще до того, как был избран президентом, – может превратить Молдавию в «кровавый котел». «Поднимутся Приднестровье, Гагаузия, болгары и север Молдовы, где много русских. Сюда войдут румынские войска, а с другой стороны – украинские. В Приднестровье 200 тысяч российских граждан и российская армия. Для Европы это страшный сон. Война будет идти не просто в Украине, а прямо в Евросоюзе», – предупреждал политик.

Однако на пути реализации этих планов Запада есть одно главное препятствие – мнение народа Молдовы.

У президента Додона высокий уровень народной поддержки, это подтвердил даже опрос, проведенный американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов (IMAS).

Социологи подтвердили крайне нежелательную для западных «друзей Молдовы» тенденцию: число сторонников вступления молдавского государства в ЕАЭС растет. За интеграцию страны в Евразийский экономический союз выступают 52% опрошенных, а в Европейский союз хотят 48% респондентов. Против вступления в ЕАЭС проголосовали бы 30% граждан, против интеграции в ЕС – 36%.

Словом, идея ЕАЭС для молдаван становится более привлекательной, чем вступление в ЕС: это следствие того, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом не принесло Молдове обещанных выгод, а вот разрыв отношений с Россией оказался губительным.

На встрече в Сочи 10 октября президент России Владимир Путин признался, что высоко ценит усилия молдавского коллеги Игоря Додона по нормализации российско-молдавских отношений. «Мы высоко ценим Ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации», – сказал глава российского государства на переговорах с Додоном.

Молдавский Порошенко?

Однако сторонники вовлечения Молдавии в орбиту влияния Запада активизируют свои действия. Все обратили внимание на недавний визит в США самого богатого человека Молдовы, олигарха и медиамагната, главы Демократической партии (ДПМ) и фактического «владельца» нынешнего молдавского парламента Влада Плахотнюка.

Ему устроили «смотрины» в Конгрессе, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США. По мнению обозревателей, судя по всему, там решили готовить этого олигарха и хозяина ДПМ на роль «молдавского Порошенко».

Вернувшись из США, Плахотнюк немедленно пошёл в атаку на президента Молдовы Игоря Додона и даже пообещал ему процедуру импичмента. Лидер молдавских демократов также заявил о своём намерении протянуть через парламент закон о запрете «иностранной пропаганды» в СМИ с целью «очистить медиапространство от манипуляций некоторых российских каналов».

Надо сказать, Плахотнюк и без парламента контролирует 75% медиапространства Молдавии. Однако его американские покровители, видимо, поставили ему условие полностью зачистить СМИ от «российского влияния» с тем, чтобы можно было, как на Украине, выдавать ложь за правду, а в нужный момент меньшинство, которое ведут за собой молдавские демократы, выдать за большинство. А затем и осуществить тот разрушительный план, о котором мы уже писали выше.

А ведь переход Молдавии под полный контроль НАТО и США означал бы завершение стратегического плана окончательного окружения России со стороны Запада: образуется враждебная дуга, начиная со стран Прибалтики на севере и заканчивая Грузией и Молдавией на юге.

Как считает молдавский политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя, власти, управляемые серым кардиналом Молдавии бизнесменом Владимиром Плахотнюком, «стремятся сделать страну колонией Запада».

Нынешнее решение Конституционного суда об отстранении Додона – свидетельство того, что политическое противостояние в этой стране вступает в новую, еще более острую фазу.