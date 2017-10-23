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США анонсировали перевод ядерных бомбардировщиков B-52 на боевое дежурство

11:23 23.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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ВВС США подготовились к переводу бомбардировщиков B-52 с ядерным оружием на борту на постоянное боевое дежурство. Об этом изданию Defence One рассказал начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

Он подчеркнул, что окончательное решение о переводе бомбардировщиков на боевое дежурство пока не принято. Он отметил, что подготовка к переводу — это не реакция на какое-то конкретное событие, а отражение общей ситуации в мире.

В случае перевода B-52 на боевое дежурство несколько этих бомбардировщиков будут постоянно размещены рядом со взлетно-посадочной полосой авиабазы Барксдейл в готовности вылететь на задание с ядерным оружием в любой момент.

Defence One отмечает, что B-52 не находились на боевом дежурстве с окончания Холодной войны в 1991 году.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что видит только один способ решения конфликта с Северной Кореей, которая не раз угрожала США ядерным оружием. Трамп намекал на силовой сценарий разрешения конфликта.

Темы: США, Армии иностранных государств, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 19:30
Гость: Европеец Юра

Меня радует Ваша "юрофобия" ! Вы меня уже видите в посте любого разумного человека. Это хорошо, это мне льстит. Немного несправедливо по отношению к Длинному Носу и другим.
Попрошу только неотождествлять меня с Ибрагимом, ПТРД, канадцем или не дай Бог с alexom202.
Вы памятник мне создаёте нерукотворный !
23.10.2017, 19:02
Гость: вне досягаемости любых средств ПВО, включая перехватчики

Группа перехватчиков совместно с дозаправщиком в состоянии длительно оперировать практически в любом районе земного шара, выполняя задачи по уничтожению вражеской авиации практически над аэродромами базирования авиации противника или обеспечивать защиту своих стратегических бомбёров, которые могут запускать ракеты с ядерной БГ не входя в зону действия ПВО противника.
23.10.2017, 18:49
Гость: Боевое патрулирование стратегической авиации США

в отличии от патрулирования АПЛ осуществляется открыто по давно известным маршрутам. Ничего не стоит подогнать туда истребители-перехватчики с полным боезапасом, чтобы на всех хватило.
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