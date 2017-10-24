Убийство Кеннеди: что откроют новые документы

Что могут таить оставшиеся материалы по убийству Кеннеди



Фото с сайта wikimedia.org

Что могут скрывать новые секретные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, публикации которых в Америке так ожидают, и почему президент Дональд Трамп не стал держать их в тайне.

Тысячи ранее не известных документов, касающихся расследования убийства Джона Кеннеди, будут опубликованы в ближайшие дни в США. Планируется, что они станут доступны широким массам не позднее четверга, 26 октября – даты, установленной конгрессом.

Убийство Кеннеди, ставшее одним из самых громких преступлений XX века, было совершено 22 ноября 1963 года в Далласе. Выстрелы прозвучали в 12.30, когда кортеж президента проезжал по Элм-Стрит.



Кеннеди в президентском лимузине, за несколько секунд до убийства. Фото с сайта wikimedia.org

Благодаря показаниям свидетей вскоре стало ясно, что стрелявший прятался на шестом этаже находившегося рядом с шоссе книгохранилищем, и один из сотрудников, Ли Харви Освальд, вышел из здания вскоре после выстрелов, сообщает «Газета.Ру».

Вскоре Освальд был остановлен на одной из улиц полицейским и в момент задержания убил его, выстрелил четыре раза. Через некоторое время он был задержан в городском кинотеатре и доставлен в полицию.

С момента покушения на Кеннеди до ареста Освальда прошел всего 1 час и 20 минут. Той же ночью Освальду были предъявлены обвинения в убийстве президента и полицейского. Спустя два дня Освальд, конвоируемый полицейскими, был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби под прицелом теле- и фотокамер.



Ли Харви Освальд. Фото с сайта wikimedia.org

Установлено, что орудием убийства Кеннеди был итальянский карабин, найденный полицейскими среди коробок с книгами на шестом этаже книгохранилища.

Убийство Кеннеди почти год расследовала специально созданная комиссия во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном (Комиссия Уоррена), которая пришла к выводу, что покушение было совершено убийцей-одиночкой Освальдом.

Несмотря на это, сегодня, спустя 54 года после убийства, опросы показывают, что лишь 29% американцев считают убийство Кеннеди делом рук одного лишь Освальда, и 62% — что убийство произошло в результате более масштабного заговора.

За этим заговором, по разным версиям, могли стоять русские, кубинцы, мафия и даже само ЦРУ.

62% американцев считают, что власти скрывают истиные результаты расследования, и лишь 28% верят опубликованным выводам комиссии.

Еще в 1992 году Конгресс США принял акт о собрании свидетельств об убийстве президента Джона Кеннеди. Документ обязывал национальные архивы собрать и придать огласке все материалы расследования. Всего в архиве хранятся более 5 млн страниц, относящихся к покушению на Кеннеди, в том числе там присутствуют фотографии, фильмы, звуковые записи и другие артефакты.

Однако еще до 1992 года 98% документов были рассекречены. Сейчас в архивах остаются около 3 тыс. документов – 1% от всех материалов.

Помешать публикации оставшихся документов могло только желание президента Дональда Трампа, однако он высказался за обнародование архива. «Как президент, я разрешаю открыть засекреченные документы по делу Кеннеди», — написал он в твиттере в минувшую субботу.

Последние секреты

Чем же могут удивить еще не опубликованные документы американскую публику, журналистов, многичисленных исследователей этой темы и, конечно, сторонников заговора?

Во-первых, они могут содержать данные о делах Освальда в Мехико, куда он поехал в сентябре 1963 года всего за два месяца до убийства. Документы могут рассказать о роли некоторых видных мексиканских деятелей, которые могли выдать важную информацию ЦРУ и другим спецслужбам за несколько дней до убийства и после.

«Там может не оказаться страшных темных секретов, но публикация документов может задеть людей, связанных с этим», — считает Джеральд Поснер, специалист по убийству Кеннеди. В 1992 году он опубликовал книгу «Дело закрыто», в которой доказывал, что версии широкого заговора несостоятельны, и убийство было совершено одним лишь Освальдом.

«Не стоит забывать, что Мехико в 1960-е годы представлял из себя бурлящий котел из интриг, где все друг за другом шпионили», — напоминает Поснер.

Американский политический консультант Роджер Стоун, который является давним союзником Дональда Трампа, заявил недавно, что это он посоветовал главе государства опубликовать документы, а директор ЦРУ Майк Помпео «яростно противостоял тому, чтобы президент их открыл». Поснер и Стоун, имеющие разные взгляды на то, кто убил Кеннеди и почему, в последние недели объединили усилия и стали вместе выступать за публикацию материалов. Несмотря на то, что с момента убийства прошло более полувека, раскрытие документов может скомпрометировать некоторые методы, которыми велось расследование.

Профессор Ларри Сабато из Университета Вирджинии – один из исследователей, выступавших за публикацию оставшихся документов. Он считает, что их обнародование не даст ответы на ключевые вопросы, но поможет понять, что знали и чего не знали американские спецслужбы.

«С момента покушения было задано множество вопросов о том, что правительство узнало и когда узнало, — говорит Сабато. – К сожалению, ФБР и ЦРУ не желали делиться критически важной информацией. Лично я хочу найти важные составляющие этой истории, которые мы не понимаем».

В частности, Сабато пытается выяснить, обменивались ли различные спецслужбы друг с другом данными о том, что человек, когда-то живший в Советском союзе (Освальд), работает в одном из зданий по пути следования кортежа.

«В отличие от некоторых, я не думаю, что мы найдем «розетский камень», который вдруг соберет все части истории вместе и определит участников заговора, так не случится, — считает он. – Мы надеемся, что сможем заполнить некоторые пробелы и помочь понять, что действительно случилось 22 ноября».

Кроме того, публикация носит демонстративный характер – власти дают понять, что им нечего скрывать от публики в этом давнем деле. «Я думаю, что хотя бы отчасти это поможет людям понять, что правительство не скрывает что-то важное от них»,— считает бывший судья Джон Танхейм из Миннесоты, в свое время принимавший во главе комиссии решение о публикации документов.

Он допускает, что после начала 90-х в деле могли появиться новые свидетельства, которые были посланы в национальные архивы, и теперь они могут пролить новый свет на обстоятельства покушения.

Поснер считает, что версия о планы спецслужб США и мафии о совместном устранении главы государства – правда. Только целью их был другой политический лидер – Фидель Кастро. «Они пытались семь раз, но не смогли даже ранить его», — считает Поснер. По мнению Кена Хьюджеса, исследователя из Университета Вирджинии, обнародованные документы могут как раз пролить свет на попытки США убить Кастро и участии в заговоре против вьетнамского лидера Нго Динь Зьема в 1963 году.

По мнению Поснера, свет увидят и документы, не имеющие прямого отношения к убийству. «Все они заставят волноваться. Во-первых, там должно быть написанное от руки письмо Жаклин Кеннеди о похоронах Кеннеди. Должно быть письмо бывшего главы ФБР Грувера, засекреченное все эти годы», — пояснил историк.

По его мнению, в день открытия архивов большое количество запросов может обрушить серверы и помешать доступу, что породит новые конспирологические теории.

Автор: Павел Котляр