Власти Украины отказали Саакашвили в статусе беженца

Государственная миграционная служба Украины отказалась предоставить лидеру партии «Рух новых сил» и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили статус беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского генпрокурора Юрия Луценко.

Он добавил, что в настоящее время нет каких-либо препятствий к депортации Саакашвили. Что же касается его возможной экстрадиции в Грузию, то есть обстоятельства, препятствующие этому. В связи с этим проводится экстрадиционная проверка.

Сам Саакашвили обратился к украинцам с просьбой защитить его от грозящей экстрадиции. «Я хочу запросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня», - цитирует его РИА «Новости».

Экс-губернатор пообещал вести борьбу на Украине до конца, но при условии поддержки со стороны ее граждан.

Саакашвили находился за пределами Украины, когда указом президента Петра Порошенко был лишен гражданства. В сентябре он вернулся в страну и подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитным лицом и предоставлении статуса беженца. В настоящее время в Киеве проходит инициированный им митинг, в ходе которого он призвал отправить в отставку Порошенко.

