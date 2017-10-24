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Власти Украины отказали Саакашвили в статусе беженца

19:12 24.10.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта nsn.fm
Михаил Саакашвили. Фото с сайта nsn.fm
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Государственная миграционная служба Украины отказалась предоставить лидеру партии «Рух новых сил» и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили статус беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского генпрокурора Юрия Луценко.

Он добавил, что в настоящее время нет каких-либо препятствий к депортации Саакашвили. Что же касается его возможной экстрадиции в Грузию, то есть обстоятельства, препятствующие этому. В связи с этим проводится экстрадиционная проверка.

Сам Саакашвили обратился к украинцам с просьбой защитить его от грозящей экстрадиции. «Я хочу запросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня», - цитирует его РИА «Новости».

Экс-губернатор пообещал вести борьбу на Украине до конца, но при условии поддержки со стороны ее граждан.

Саакашвили находился за пределами Украины, когда указом президента Петра Порошенко был лишен гражданства. В сентябре он вернулся в страну и подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитным лицом и предоставлении статуса беженца. В настоящее время в Киеве проходит инициированный им митинг, в ходе которого он призвал отправить в отставку Порошенко.
  

Темы: Украина, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 22:57
Гость: Факт

Юрия Луценко, Петра Порошенко и Арсена Авакова презирает 90% украинцев. Кишка у барыг тонка депортировать Михаила Николаевича.)

p.s.
т.н. ген. плокулол уклаины пан Луценко известный балобол и беспробудный пьяница. Он только и занимается тем, что делает глупые заявления.
24.10.2017, 21:52
Гость: Трамп это не Додон

Саакашвили друг Трампа. А с другом Трампа лучше не шутить. Можно с пустыми карманами остаться.
24.10.2017, 20:01
Гость: Остап

Вот тебе и бе-бе-бе. Выпрут в Джорджию, а там турма. Или в Россию, а там Путин с веревкой. И США не принимают. Ох, нелегка ты жизнь революционера.
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