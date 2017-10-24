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Спикер парламента Молдавии назначил себя временным президентом

14:01 24.10.2017
Игорь Додон. Фото с сайта wikimedia.org
Игорь Додон. Фото с сайта wikimedia.org
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Спикер парламента Молдавии Андриан Канду исполнит вместо президента республики Игоря Додона обязанности главы государства и подпишет указ о назначении министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского парламента.

Канду подписал указ о назначении Еуджена Стурзы министром обороны республики и принял его присягу, сообщает Sputnik Молдова. В декрете о назначении указано, что он вступает в силу с момента подписания.

Пост министра обороны Молдавии пустовал с конца 2016 года. В сентябре премьер-министр и парламентское большинство рекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности главы оборонного ведомства Евгения Стурзу. Однако глава государства отказался и предложил другого кандидата. В Кабмине на это не согласились и снова предложили Стурзу, а президент снова отказал.

Правительство Молдавии было вынуждено обратиться в Конституционный суд, чтобы определить порядок действий в сложившейся ситуации. 17 октября Конституционный суд постановил, что функции президента вместо Игоря Додона может взять на себя временно исполняющий обязанности главы государства. Отказ Додона утвердить повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра обороны КС признал нарушением Конституции.

Суд заявил, что Додон «находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности» и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру.

Двумя днями ранее Додон призвал к роспуску парламента, проведению досрочных выборов и массовым акциям в поддержку своей политики. «Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — сказал в своем заявлении президент страны.

Темы: Европа, Молдавия
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 18:41
Гость: Alex202

Оставим эмоции и симпатии. Президент имеет права отклонить кандидатуру министра и даже премьер министра. Именно этим и воспользовался прошлый, отклонив кандидатуру Зинаиды Гречанной. И никто его за это не отстранял. Так что оставим в стороне эти разговоры о нарушении Конституции, тем более что КС в Молдове - лингвисты, которые сами определили язык своей страны исходя из собственных политических предпочтений. Добавим к этому, что на всеобщих выборах президента настаивала именно проевропейская верхушка. И поэтому Президент обращается к своим избирателям. А вот срывать визит иностранной делегации, согласованный со всех сторон, это не нарушение Конституции, а чистой воды саботаж - уголовщина.
24.10.2017, 18:26
Гость: gvozd

и потому клинтониха до сих пор на свободе, как и вся ее банда педосатанистов замешанных в убийствах.
или как "собюдают" законы евроолигрхия у всех на глазах завозящая миллионы нелегалов в ес..
парень явно страдает от отсустствия мозгов.
24.10.2017, 17:57
Гость: Патриот России

\ А вы думали, что можно безответно нарушать законы страны, где вы болтаете?
Это ты про нарушение Конституции РФ при отжиме Крыма? Да, было дело...
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