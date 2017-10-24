Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия заблокировала в Совете безопасности ООН принятие проекта резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии.

Документ был подготовлен США и его поддержали ряд других стран, включая Великобританию и Францию. Вместе с Россией против проголосовала Боливия, тогда как Казахстан и Китай воздержались, передает ТАСС.

До голосования российская сторона высказывалась за перенос рассмотрения резолюции на более поздний срок, предложив дождаться результатов расследования инцидента в Хан-Шейхуне. Большинство членов Совбеза ООН не согласились с этим предложением.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что смысла в голосовании сегодня не было, поскольку мандат миссии будет действовать до середины ноября. Происходящее в СБ он назвал «спланированным спектаклем», целью которого было выставить РФ в неприглядном свете и заставить ее наложить вето на проект резолюции.

В начале апреля сирийская оппозиция обвинила правительственные войска САР в применении химоружия в Хан-Шейхуне. Жертвами атаки стали 80 человек и еще 200 пострадали. Дамаск эти обвинения отверг, однако США к ним не прислушались и нанесли удар по военной базе Шайрат. В России считают, что химатака была срежиссированной провокацией.

