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Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию по Сирии

20:50 24.10.2017
Фото с сайта hvylya.net
Фото с сайта hvylya.net
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Россия заблокировала в Совете безопасности ООН принятие проекта резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии.

Документ был подготовлен США и его поддержали ряд других стран, включая Великобританию и Францию. Вместе с Россией против проголосовала Боливия, тогда как Казахстан и Китай воздержались, передает ТАСС.

До голосования российская сторона высказывалась за перенос рассмотрения резолюции на более поздний срок, предложив дождаться результатов расследования инцидента в Хан-Шейхуне. Большинство членов Совбеза ООН не согласились с этим предложением.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что смысла в голосовании сегодня не было, поскольку мандат миссии будет действовать до середины ноября. Происходящее в СБ он назвал «спланированным спектаклем», целью которого было выставить РФ в неприглядном свете и заставить ее наложить вето на проект резолюции.

В начале апреля сирийская оппозиция обвинила правительственные войска САР в применении химоружия в Хан-Шейхуне. Жертвами атаки стали 80 человек и еще 200 пострадали. Дамаск эти обвинения отверг, однако США к ним не прислушались и нанесли удар по военной базе Шайрат. В России считают, что химатака была срежиссированной провокацией.
 

Темы: Россия, Сирия, США, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 22:21
Гость: demos

Если это было провокацией, то зачем налагать вето на дальнейшее расследование? "На воре шапка горит"
24.10.2017, 22:01
Гость: Зануда

Арифметика простая: 11 - за, двое - воздержались, двое (Россия и Боливия) - против
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