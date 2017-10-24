Посол США: из-за «Северного потока-2» Украина может потерять 3% ВВП

Посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что Украина ежегодно будет терять около 3 процентов ВВП из-за российского газопровода «Северный поток - 2».

Об этом Йованович заявила в ходе международной конференции «Нефтегазовый комплекс Украины на пути реформирования, модернизации и развития».

По ее словам, «Северный поток – 2» снизит транзит газа через Украину, что приведет к финансовым потерям украинской стороны, как стороны-транзитера «голубого топлива», сообщает «Комсомольская правда».

Американский посол также назвала реформу украинского энергетического комплекса «ключевым компонентом реформ», основной из которой является реформа «Нафтогаза Украины», за которой «все следят».