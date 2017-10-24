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Посол США: из-за «Северного потока-2» Украина может потерять 3% ВВП

14:41 24.10.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что Украина ежегодно будет терять около 3 процентов ВВП из-за российского газопровода «Северный поток - 2».

Об этом Йованович заявила в ходе международной конференции «Нефтегазовый комплекс Украины на пути реформирования, модернизации и развития».

По ее словам, «Северный поток – 2» снизит транзит газа через Украину, что приведет к финансовым потерям украинской стороны, как стороны-транзитера «голубого топлива», сообщает «Комсомольская правда».

Американский посол также назвала реформу украинского энергетического комплекса «ключевым компонентом реформ», основной из которой является реформа «Нафтогаза Украины», за которой «все следят».

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 21:39
Гость: Плохо розумиешь по русски?

Убытки Украины считает американский посол.
24.10.2017, 20:04
Гость: Владимир Владимирович

Написяно: "из-за «Северного потока-2» Украина может потерять 3% ВВП". а читаем "Из-за Северного потока 2 наша аффера с сжиженным газом пойдет к коту под хвост".
24.10.2017, 20:02
Гость: Владимир Владимирович

Написяно: "из-за «Северного потока-2» Украина может потерять 3% ВВП". а читаем "Из-за Северного потока 2 наша аффера с сжиженным газом пойдет к коту под хвост".
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