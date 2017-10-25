Россия передала Филиппинам оружие, боеприпасы и армейские грузовики‍

Россия поставила Филиппинам партию стрелкового оружия, боеприпасов и военных грузовиков. Церемония передачи армейского оборудования состоялась в Маниле. В передаче вооружения принимали участие президент Филиппин Родриго Дутерте и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет "Российская газета".

Мероприятие прошло на борту российского противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев». Судно прибыло в страну несколько дней назад в составе делегации Тихоокеанского флота, в которую также входят корабль «Адмирал Виноградов» и танкер «Борис Бутома», сообщает ТАСС. Планируется, что суда останутся в Маниле до 26 октября.

Днем ранее правительства двух стран на полях Четвертого совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Шойгу и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

Дутерте в начале октября заявил, что Россия в знак поддержки борьбы против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) пожертвует Филиппинам около 5 тыс. автоматов Калашникова.