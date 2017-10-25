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Россия передала Филиппинам оружие, боеприпасы и армейские грузовики‍

10:47 25.10.2017
Фото с сайта korabli.eu
Фото с сайта korabli.eu
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Россия поставила Филиппинам партию стрелкового оружия, боеприпасов и военных грузовиков. Церемония передачи армейского оборудования состоялась в Маниле. В передаче вооружения принимали участие президент Филиппин Родриго Дутерте и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет "Российская газета".

Мероприятие прошло на борту российского противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев». Судно прибыло в страну несколько дней назад в составе делегации Тихоокеанского флота, в которую также входят корабль «Адмирал Виноградов» и танкер «Борис Бутома», сообщает ТАСС. Планируется, что суда останутся в Маниле до 26 октября.

Днем ранее правительства двух стран на полях Четвертого совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили Шойгу и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

Дутерте в начале октября заявил, что Россия в знак поддержки борьбы против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) пожертвует Филиппинам около 5 тыс. автоматов Калашникова.

Темы: Россия, Филиппины, Армии иностранных государств, Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 15:27
Гость: Конкретно

Вот, собственно, и разгадка одной из причин щедрого дара, а заодно - его последствия:
"Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и глава Минобороны Филиппин Делфин Лорензана в присутствии министра обороны Сергея Шойгу подписали первый контракт на поставку российского оружия.
Это первый контракт, а ранее Филиппины уже получили оружие от России в подарок. Этот жест очень тронул президента Родриго Дутерте, который отметил, что Россия подарила оружие для борьбы с террористами. Дутерте заявил, что "когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США."
Так что не только новому союзнику помогли, но и уже "потекла в семью копеечка".
25.10.2017, 14:59
Гость: НИКОЛАЙ

=Коль пенсионер-махни рукой=это геополитика!-Предложи ШОЙГУ поделиться с тобою по 50 тысяч на каждого пенсионера в Р.Ф.
25.10.2017, 14:45
Гость: ???

Они все у вас на Украине.
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