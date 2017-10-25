Саакашвили рассказал о ночи в палатке у здания Рады

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что провел ночь в палатке у здания Верховной рады в Киеве, а также пригласил украинцев на общее собрание в среду.

«Я провел сегодняшнюю ночь в палатке перед Верховной радой, там, где собрались люди и ждут 7 ноября, когда Верховная рада должна принять три обещанных закона для того, чтобы сделать первые шаги для смены системы», — говорит Саакашвили на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Политик добавил, что в среду у здания рады пройдут лекции по политическим реформам и информационным вопросам, и пригласил граждан присоединиться к общему собранию. «И мы ждем вас. А в 7:00 (19:00 мск) у нас общее собрание, куда люди могут приходить после работы и говорить о том, как сменить систему», — сказал он.

Он подтвердил, что акция протеста прекратится, если украинские власти выполнят три основных требования организаторов. По словам Саакашвили, у участников акции нет никакого "плана Б".