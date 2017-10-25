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Саакашвили рассказал о ночи в палатке у здания Рады

12:55 25.10.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что провел ночь в палатке у здания Верховной рады в Киеве, а также пригласил украинцев на общее собрание в среду.

«Я провел сегодняшнюю ночь в палатке перед Верховной радой, там, где собрались люди и ждут 7 ноября, когда Верховная рада должна принять три обещанных закона для того, чтобы сделать первые шаги для смены системы», — говорит Саакашвили на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Политик добавил, что в среду у здания рады пройдут лекции по политическим реформам и информационным вопросам, и пригласил граждан присоединиться к общему собранию. «И мы ждем вас. А в 7:00 (19:00 мск) у нас общее собрание, куда люди могут приходить после работы и говорить о том, как сменить систему», — сказал он.

Он подтвердил, что акция протеста прекратится, если украинские власти выполнят три основных требования организаторов. По словам Саакашвили, у участников акции нет никакого "плана Б".

Темы: Грузия, Украина, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 20:18
Гость: Иван, г. Курск

Беру билет до Киева. Жуть как хочется узнать, как сменить систему.
25.10.2017, 15:17
Гость: Не поняла! Нас всех вытурили из палатки и

он же остался вдвоём с Оксаной на всю ночь. И вместе с ней он делал первые шаги в "демократическом направлении". Оксанка потом хвасталась своей "демократией".
25.10.2017, 14:37
Гость: Vlad

О, это была незабываемая ночь...
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