Американцы изучили неприкосновенный архив консульства в Сан-Франциско

Власти США не дали российским дипломатам вывезти из генконсульства в Сан-Франциско архив

Они забрали и отправили в посольство РФ документы самостоятельно спустя почти два месяца после закрытия загранучреждения. Эксперты уверены, что за это время американские спецслужбы не только «прошерстили», но и сняли копии с документов, представляющих интерес для их оперативной работы. Что могли узнать американские спецслужбы и как России реагировать на вопиющее нарушение международного права?

Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско. Фото с сайта ru.wikipedia.org

В понедельник посольству РФ в США вернули архив из генконсульства в Сан-Франциско. При этом вместо того, чтобы позволить российским дипломатам вывезти консульский архив, американская сторона забрала документы и отправила их в Вашингтон самостоятельно, «вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства».

Напомним, со 2 сентября американцы закрыли генконсульство России в Сан-Франциско, а также здания торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке в качестве ответа на решение Москвы сократить численность американского дипперсонала в РФ, чтобы уравнять ее с численностью российских дипломатов в США (называлась цифра примерно в 750 человек). Остановка работы загранучреждения в Сан-Франциско оставила без консульской поддержки все тихоокеанское побережье США.

В российском посольстве в США отметили, что доступ в здание российской стороне так и не был предоставлен, что сделало невозможным самостоятельный вывоз архива российской стороной. Тут важно отметить, что между закрытием генконсульства и возвратом архива прошло чуть менее двух месяцев. Что в это время происходило с документами, известно лишь американцам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что представители США «порылись» в документах, оставшихся в здании российского генконсульства в Сан-Франциско, где американскими спецслужбами был проведен обыск.

В Госдепе тогда заявили, что обыски в дипломатических представительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне были проведены для «обеспечения безопасности объектов» и «подтверждения того, что российское правительство освободило помещения».

Всего с декабря прошлого года, когда американцы выслали 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум посольским дачам, американцы силой захватили уже пять дипломатических объектов, являющихся собственностью России.

О каких документах может идти речь?

Консульский архив – это, согласно Консульскому уставу РФ, все документы, корреспонденция, книги, аудио- и видеоматериалы, электронные носители информации, реестры консульского учреждения вместе с шифрами и кодами, печатями и штампами, картотеками и любыми предметами обстановки, предназначенными для обеспечения их сохранности или хранения.

Наполнение архива может несколько отличаться в разных консульствах. «В нашей службе более 200 загранучреждений консульского профиля, и везде ситуация разная», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. «Это вопрос, связанный с общепризнанной системой обеспечения сохранности и неприкосновенности дипломатической переписки, дипломатических архивов, всего того, что входит в деятельность дипломатического консульского представительства», – объяснил он.

В основном эти документы, как и работа консульства, касаются находящихся за рубежом российских граждан. «Какие конкретно там документы, сложно сказать. В основном учет российских граждан, наследственные дела и так далее», – заявил ветеран внешней разведки, кандидат исторических наук Михаил Любимов. Он полагает, что в архиве вряд ли были какие-то секретные документы: «Обычно секретные документы не должны храниться в консульском архиве. Они хранятся в «спецчасти» посольства». По его словам, вряд ли могли там быть и какие-то документы разведки: «Это, по идее, исключается, такое только по недосмотру возможно».

«В любом случае, это нарушение, что бы там ни хранилось. Американцы порылись в наших документах, сделали для себя какие-то выводы. Думаю, даже копии сняли», – отметил Любимов. Бесспорно, для оперативной работы американских спецслужб эти документы очень интересны, в этом нет сомнения, подчеркнул он.

«Они проанализировали корреспонденцию, прошерстили ее, естественно, ничего не найдя. Ничего не могло быть найдено, но все равно они пошли на этот беспрецедентный акт неуважения к России», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

«Это абсолютный беспредел»

«Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения», – подчеркивается в заявлении. «Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции», – указывает посольство РФ.

Речь идет о нарушении США статей 33 и 61 («Неприкосновенность консульского архива и документов»), второго пункта статьи 27 («Охрана консульских помещений и архива, а также интересов представляемого государства при исключительных обстоятельствах») указанной конвенции.

«Это абсолютный беспредел с точки зрения здравого смысла, нарушение всех допустимых норм. Иначе это расценивать нельзя. В истории мировой дипломатии такого еще никогда не было», – подчеркнул Клинцевич. «То, что сегодня произошло, не подлежит никакой здравомыслящей оценке. Это будет иметь колоссальные последствия для дипломатии, для наших взаимоотношений с США. Для всего мира это пример, который однозначно показал, что США не признают международного права», – отметил собеседник.

«Американцы начали вопиющим образом нарушать международное право. Я не помню подобных случаев раньше. Даже в революционные времена, когда хватали наших дипкурьеров, такого безобразия не было. Я даже не представляю, как они сами это объясняют», – согласился Любимов.

«Нужен очень жесткий ответ»

Действия американцев не просто вызывают отрицательную реакцию МИД России, но и подталкивают его к выработке ответных мер. «Резервируем за собой право на ответ. Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», – заявляли в российском дипведомстве еще в начале октября.

«Нужен очень жесткий ответ, как раз здесь требуется симметричная реакция. И мы будем настаивать на том, чтобы этот ответ был очень жестким. Мы не только можем, мы должны будем ответить аналогичным образом», – подчеркнул Клинцевич.

Вместе с тем такие решения надо принимать с умом, считает сенатор: «Есть и другая сторона медали. Есть много людей, которые связаны с американским консульством определенными отношениями. Создать трудности для своих граждан тоже не хочется. Это должно быть безболезненно для них».

«Американские власти же этого добиваются: создать и возродить в стране массу недовольства, показать, что мы неспособны договориться, что своими действиями создаем трудности для своих граждан», – объяснил Клинцевич. «Зачастую, что греха таить, наши граждане плевать хотели на государственные отношения, они озабочены своими личными интересами», – добавил он.

В то же время Любимов уверен, что не нужно отвечать на действия американцев симметрично. «В каких-то вещах отвечать надо симметрично, в каких-то нет. Лучше какими-то другими действиями ответить, которые не будут им выгодны», – указал он.

Авторы: Екатерина Коростиченко, Никита Коваленко