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В Конгрессе США начали расследование продажи урановых рудников «Росатому»

10:38 25.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Палате представителей США началось расследование обстоятельств продажи урановой компании Uranium One российскому «Росатому». Сделка была одобрена при президенте Бараке Обаме в то время, когда пост госсекретаря занимала Хиллари Клинтон. Республиканцы считают, что в сделке могут быть признаки коррупции, пишут "Ведомости".

Uranium One контролирует одну пятую запасов урана в США, помимо рудников в Казахстане, Австралии и ЮАР. В связи с тем, что уран является стратегическим ресурсом, то сделка должна была быть одобрена Госдепартаментом США.

В 2015 году The New York Times писала, что на фоне сделки «Росатома» с Uranium One фонд Клинтонов стал получать пожертвования на сумму более 30 миллионов долларов от предпринимателей, связанных с урановой компанией. Билл Клинтон, в свою очередь, в 2010 году получил гонорар в 500 тысяч долларов от банка «Ренессанс-Капитал» за выступление; в это же время банк проводил оценку активов Uranium One.

Как писала газета, за счет транспортировки урана в Канаду Uranium One удавалось обходить запрет на вывоз стратегического ресурса из США.

Хиллари Клинтон утверждала, что не была причастна к одобрению сделки «Росатома» и Uranium One, а этим занималась комиссия по иностранным инвестициям правительства США, связанная с Госдепартаментом. Весомых доказательств того, что пожертвования в фонд Клинтонов имели коррупционный характер, пока добыто не было.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 14:14
Гость: Alex202

Помнится одного человека попросили пожонглировать пробиркой со стиральным порошком в здании ООН. На этом его карьера закончилась, потому что он стал "крайний".
25.10.2017, 13:40
Гость: Ха-ха-ха!

Абыдно вам, свидомые?
25.10.2017, 12:20
Гость: ник

сами коррупционны по самое не хочу а еще к другим лезут и жизни учат.
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