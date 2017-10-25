Во Франции спецназ ошибся при штурме квартиры

Бойцы французского спецназа RAID взяли штурмом не ту квартиру. Хозяева жилища намерены потребовать возмещения материального ущерба и морального вреда.

Инцидент произошел в городе Эм на севере Франции. Хозяйка квартиры рассказала изданию La Voix de Nord, что сначала услышала какой-то шум у входной двери. Она посмотрела в глазок, но ничего подозрительного не увидела. Однако как только женщина отошла от двери, та была выбита взрывом.

Француженка едва успела схватить свою маленькую дочь, как в квартиру ворвались спецназовцы и скрутили главу семейства. Прошло некоторое время, прежде чем силовики сообразили, что ошиблись адресом. Оказалось, что им нужна была соседняя квартира.

Бойцам пришлось повторить штурм. На этот раз он прошел успешно – они задержали мужчину, у которого при обыске обнаружили наркотики и оружие. По словам пострадавших от действий силовиков, они до сих пор пребывают в шоке.

