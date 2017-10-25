Украинцы назло москалям смешаются с азиатами

В Киеве призывают массово завозить в страну гастарбайтеров



© KM.RU, Алексей Белкин

Украинский политтехнолог Тарас Березовец, сотрудничающий с администрацией президента Петра Порошенко, предложил решать проблему массовой депопуляции украинцев опять же массовым завозом гастарбайтеров из Юг-Восточной Азии и стран СНГ.

По его мнению, только так можно решить проблему отъезда из страны самого работоспособного населения.

«На выходных имел возможность пообщаться с одним из украинских министров. Так вот, цифры приблизительно такие. В России работают от 3 до 3,5 миллионов украинцев. В Европе таких, по его данным, свыше 3,5 млн. По моим данным, работающих в странах ЕС куда больше — порядка 7 миллионов граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 миллионов граждан. Итого около 12 миллионов украинцев, работающих за рубежом», — сокрушается эксперт.

По его словам, проблема «растёт как снежный ком» и «остановить процесс уже невозможно».

Впрочем, по всей видимости, Березовца беспокоит не столько отток громадян из «незалежной», сколько уменьшение циркулируемых в стране денег.

«Раньше один минибус вёз в Украину родственникам порядка 30−40 тысяч наличных евро. Сейчас поток упал до 3−4 тысяч евро на машину. Почему? Некому стало везти деньги. Люди перебираются целыми семьями, забирая детей. У меня в окружении так уехали уже несколько семей в полном составе. Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии», — заявил Березовец.

Вообще-то, завозить гастарбайтеров в страну «победившего национализма» это как минимум странно, да ещё и опасно. Поскольку те, кто с утра до вечера кричит о превосходстве «украинской нации» над москалями, которые «смешались с ордой», вряд ли с распростёртыми объятьями примут факт заселения страны выходцами из азиатских государств.

Кроме того, не совсем понятно, каким образом удастся заманить трудовых мигрантов в страну, откуда собственное население массово уезжает на заработки. Причём, устраиваясь как в Европе, так, в большинстве случаев и в России, на неквалифицированную работу.

— Украина становится всё более весёлой страной, — констатирует публицист и политолог Константин Крылов. — В частности, в ней украинский шовинизм имеет место, а вот нормального национализма так и не возникло. И это при том, что десятки и сотни тысяч людей там называют себя националистами. Поскольку нормальный национализм видит свою задачу не в том, чтобы ненавидеть «москалей» или ещё кого-нибудь. А в том, чтобы строить своё национальное государство, при этом, по возможности, налаживая нормальные отношения с соседями.

При этом на Украине все эти организации, называющие себя националистическими, прискорбное жалкое явление. Они не могут ничего предложить своему народу, кроме лозунга «москаляку на гиляку». Именно следствием этого явилось то, что сами украинцы массово поехали работать на низкоквалифицированную работу в Европу, а вместо них без тени смущения предлагается завозить гастарбайтеров из Азии. Я думаю, что сейчас герои «небесной сотни» взирают на нынешнюю Украину с большим недоумением. Впрочем, если всё сосредоточить вокруг идеи, что украинцы это не москали и массово завезти таиландцев, то в результате смешения лет через сто действительно получится несколько иной народ, чем русские.

А насколько в экономическом плане будет целесообразно завозить гастарбайтеров?

— Вообще-то, для нынешнего украинского государства принцип — украинец с возу, кобыле легче, вполне подходит, — считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Поскольку меньше забот о здравоохранении, транспорте и так далее. И в этом смысле, завозить в страну гастарбайтеров, это значит придумывать новую головную боль украинскому правительству.

Мало того, если в страну приглашают гастарбайтеров, значит, по идее, они должны выполнять ту работу, на которую не находится претендентов на месте. То есть трудовые мигранты в какой-то степени обслуживают местное население. А кого обслуживать, если всё больше людей уезжает? Пустыню обслуживать нет смысла.

— Может быть, трудовые ресурсы нужны для того, чтобы работать на новых заводах, которые правительство Порошенко обещает открыть с помощью западных инвестиций или для работы на новых кукурузных плантациях?

— Даже если представить, что киевская власть всерьёз собирается поднимать ту промышленность, что ещё есть, и создавать новую, то вряд ли его спасёт низкоквалифицированная рабочая сила из Средней Азии или из стран АТР.

Теоретически можно попытаться договориться о том, что откуда-нибудь из Азии приедут и квалифицированные специалисты, но для этого нужно, чтобы они приезжали под уже реализующийся проект строительства какого-нибудь серьёзного завода. Например, авиастроительного. Но кто же в таком случае будет покупать самолёты, произведённые на Украине, руками таиландцев притом, что ни самим таиландцам, ни европейцам конкуренты не нужны? И почему на новых заводах не должны работать ещё оставшиеся граждане самой Украины?

Это относится и к сельскому хозяйству. Европа, насколько я понимаю, больше заинтересована скупить на Украине весь чернозём и использовать его у себя по уже налаженным схемам, чем затевать что-то серьёзное в столь нестабильной стране.

Собственно, основная масса гастарбайтеров из самой Украины работает в сельском хозяйстве, в первую очередь Польши. Другая часть работает в России. И что же получается, что украинцы будут работать за границей, а узбеки и таджики будут возделывать поля «незалежной»? Это нелогично с экономической точки зрения и вряд ли рентабельно, поскольку уровень жизни на Украине и в большинстве республик Средней Азии примерно сравнялся.

Гастарбайтеры едут только в ту страну, где выше зарплаты, а цены таковы, чтобы можно было большую часть денег потратить дома, где цены ниже. Про украинские зарплаты этого не скажешь. Поэтому казахи с таджиками вряд ли приедут в «незалежную». Я не говорю уже про социальные последствия — приглашать в страну с огромной безработицей гастарбайтеров, это значит провоцировать погромы и столкновения.

Идея, высказанная Тарасом Березовцем, конечно, хороша, пока она в теории. Дескать, дешёвые рабочие руки вольются в экономику Украины. Украина процветёт — ура, как хорошо. Обывателя можно успокоить на несколько минут. А на практике страна получит ещё больше проблем.

Единственное, из-за чего гастарбайтеры из Азии могут поехать на современную Украину — в надежде потом попасть в Европу через плохо охраняемые границы. Однако, как раз для Киева это будет очень плохо. Поскольку, как только из «незалежной» хлынет поток нелегальных азиатских мигрантов, в Брюсселе тут же серьёзно встанет вопрос, насколько «Украина — це Европа». Со всеми вытекающими последствиями.

Европейцы со своими ближневосточными и африканскими мигрантами разобраться не могут. Не хватало им ещё среднеазиатских. К тому же, с точки зрения западной пропаганды — жители Средней Азии, скорее, российские шпионы, чем дворники.

— Зачем вообще придумывать что-то с мигрантами? Если экономика рушится и людей всё равно нечем кормить — пусть разъезжаются, куда могут.

— А как же иначе украинцам объяснить, что ещё не всё потеряно, и есть впереди светлое будущее?! Поскольку экономику Украину реальными мерами спасти всё труднее, то проще всего придумывать некоторые имитационные рецепты. Дескать, призовём гастарбайтеров и все проблемы решатся постепенно.