О новом направлении атаки демократов на Дональда Трампа

В США начинается новая атака на Дональда Трампа, и теперь в центре внимания оказался вопрос о его психическом здоровье

Как по команде в американских СМИ стали появляться материалы людей, далёких от психиатрии, зато имеющих свои колонки в газетах.

Дональд Трамп. Фото с сайта fondsk.ru

Авторы, никогда профессиональной психиатрией не занимавшиеся, выражают озабоченность состоянием психики президента и даже оценивают это состояние как пограничное. Хотя дело редко доходит до прямых обвинений, но для того и существует искусство работы с информацией, чтобы довести идею до публики завуалированным образом.

Например, модератор NBC Джо Скарборо и его напарница Мика Бжезински сделали достаточно прозрачные намеки на состояние президента по результатам их интервью с Дональдом Трампом в июне. Трамп был крайне недоволен их поведением во время интервью и обозвал Скарборо «психо-Джо», а о Мике заявил, что та «очень расцвела после подтяжки кожи лица». «У нас-то всё в порядке, а вот у нашей страны – нет», – лаконично отреагировали журналисты, и страна поняла, что они намекают на президента.

Многим американцам, особенно тем, кто Трампа не выбирал, его поведение внушает опасения. Он нападает на своих оппонентов, пытался защищать марши неонацистов в Шарлоттенсвилле, допускает странные угрозы в адрес КНДР и так далее. Неудивительно, что начались разговоры о его психическом состоянии, и было бы удивительно, если бы противники Трампа не использовали это.

Недавно в США вышел сборник под названием «Опасный случай Дональда Трампа» (The Dangerous Case Of Donald Trump), в котором 27 психиатров и психологов рассуждают о возможных неблагоприятных изменениях в сознании президента. Авторы видят в его импульсивном поведении, в тяге к самовосхвалению, в гневной реакции на критику признаки психических проблем. Большинство из них находит у Трампа социопатию (расстройство поведения, при котором игнорируются общественные нормы) и болезненный нарциссизм.

Авторы сборника Юдит Льюис Херман (Judith Lewis Herman) из Медицинской школы Гарварда и Бэнди Ли (Bandy X. Lee) из Йельского университета, пишут в предисловии, что хотят предупредить страну: «Некто, столь ментально нестабильный, как Дональд Трамп, не может иметь власть американского президента, способную решать вопросы жизни и смерти». А критики сборника указывают на близость его авторов к Демократической партии США.

Изданием одной книги дело не ограничилось. 800 работников американской психиатрии и психологических служб поставили свои подписи под заявлением о том, что усматривают проблемы в поведении Трампа. Они «озабочены психическим состоянием президента» и видят свой долг в том, чтобы предупредить общественность.

Уже «случайно» записан и выложен в эфир разговор сенатора из Род-Айленда Джека Рида и его республиканской коллеги Сьюзан Коллинз, в котором оба выражали озабоченность «ненормальностью» президента. Сенатор-республиканец Боб Коркер недавно заявил на всю страну, что Трамп не демонстрирует необходимую в его должности компетентность и психическую стабильность.

Очевидно, американскую общественность готовят к тому, что будет сделана попытка отстранить Дональда Трампа от власти на основе обвинений в психической неадекватности. Однако добиться этого не просто.

В США существует «правило Голдуотера», предписывающее на такой случай чёткую процедуру: никакие медицинские заключения не принимаются к рассмотрению без личного обследования пациента комиссией Американской ассоциации психиатрии. Члены комиссии назначаются Конгрессом. Только в случае если они вынесут заключение о психическом нездоровье первого лица, начинается процедура его отстранения, предусмотренная 25-й поправкой к Конституции США.

Эта поправка даёт возможность вице-президенту и другим членам кабинета, действуя совместно с Конгрессом, временно отстранить президента от выполнения его обязанностей. Дальнейшее зависит от результатов лечения и возможности реабилитации.

Данная поправка мешает тем, кто хотел бы разыграть карту «психического нездоровья» Трампа, но иного пути, кроме назначения Конгрессом экспертной комиссии медиков для освидетельствования президента, нет. Для этого требуются большинство в Конгрессе и убедительные доводы в пользу созыва такой комиссии.

Сделать это очень непросто. Например, Университет Дьюка (Duke Universitу) опубликовал исследование, из которого следует, что не менее полутора десятков американских президентов имели психические отклонения. Например, Авраам Линкольн и Томас Джефферсон страдали депрессивными расстройствами и синдромом страха смерти.

По мнению ряда психологов и психиатров, Дональд Трамп проявляет признаки заболевания нарциссизмом, которое может приводить к поступкам, выходящим за грань нормального поведения. Однако в то же время эксперты указывают, что люди с таким диагнозом хорошо приспосабливаются к рыночной системе, ориентированной на личные достижения, и могут многого достигать. Неспособность к сопереживанию, душевная черствость, завышенная оценка собственной персоны, ложь в своё оправдание и непоследовательное, хаотичное отношение к реальности – признаки типичного нарцисса. Эти свойства при желании можно обнаружить и у Трампа. Однако они свойственны многим крупным политикам и предпринимателям.

По мнению психиатра Аллена Франсиса (Allen Frances), ненормальным следует считать не Трампа, а выдвинувшее его общество. В своей книге «Закат американского здравомыслия» (Twilight of American Sanity) он пишет: «Возможность считать Д. Трампа сумасшедшим позволяет нам не задумываться о том, что с ума сошло всё общество».

А. Франсис задевает скрытые струны американского характера: «Расизм является заболеванием. Этически пустая Республиканская партия привела на пост президента известного сексиста, и многие хотели выместить этим свое недовольство тем, что в Америке правил черный президент. Это можно обозначить как болезнь общества. Система, которая может позволить себе существование сотен тысяч бездомных детей и наркозависимых и которая бросает черных в тюрьму за любой мельчайший проступок, не может считаться здоровой. Мы можем говорить о нарушениях психики президента, но в результате мы уходим от оценок состояния всего общества».

Намерение демократов использовать психические особенности Дональда Трампа для его отстранения от должности президента вряд ли осуществится. Психиатры Peter D. Kramer und Sally L. Satel пишут в New York Times: «Вместо того чтобы спекулировать на психическом здоровье президента, его надо побеждать политически. Даже если это будет длиться весь период его правления. Мы окажем демократии и авторитету медицинского сообщества медвежью услугу, если медицинское решение будет подано как политическая необходимость».

Многие американцы считают, что экстравагантность Трампа нужна для того, чтобы разворошить ожиревший и самодовольный истеблишмент. Они спрашивают: а разве люди не имеют права избрать своим президентом нарцисса? Многих амерниканцев безоглядное бахвальство Трампа или его высказывания с оттенком расизма нисколько не смущают: это им близко.

Вместе с тем очевидно, что демократы, ведущие борьбу и за голоса конгрессменов-республиканцев, мобилизуют ресурсы, поставив перед собой цель набрать «пакет аргументов» для предъявления его Конгрессу.

