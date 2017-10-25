Англичанин совершил в Африке полет на воздушных шариках

Житель британского Бристоля Том Морган поднялся в воздух при помощи 100 воздушных шариков, заполненных гелием.

Рискованное путешествие 38-летний британец совершил в ЮАР, неподалеку от Йоханнесбурга. Шары были привязаны к складному креслу, в котором сидел Морган.

Во время полета ему удалось достичь высоты в 2,4 тысячи метров. Для того, чтобы вернуться на землю британец постепенно сокращал количество шариков, сообщает ВВС.

Морган рассказал изданию, что мечтает проводить в Африке настоящие гонки на воздушных шариках.

Опыт с полетом британцу удалось осуществить не с первой попытки. До этого он несколько раз пытался взлететь в Ботсване, однако подняться в воздух ему мешали неблагоприятная погода и недостаточно прочные шары.

