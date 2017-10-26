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В Ираке началась операция по освобождению последнего оплота террористов

11:45 26.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по освобождению городов Рава и Эль-Кайм от боевиков «Исламского государства» (организация, запрещенная в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Данные населенные пункты считаются последним оплотом боевиков в Ираке.

Ранее аль-Абади объявил о начале операций по освобождению от террористов последних районов в западной провинции Анбар под их контролем, а также главного штаба боевиков в северной провинции Киркук — города Эль-Хавиджа.

Ранее коалиция во главе с США заявила об освобождении Ракки, города долгое время считавшимся неофициальной столицей террористов. Отмечается, что потеря Мосула в Ираке и Ракки стала «поворотной точкой» для боевиков.

Темы: Ирак, Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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