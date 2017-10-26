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В США назвали Россию главным поставщиком террористов

12:00 26.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Американская консалтинговая компания Soufan Group подсчитала число иностранных наемников, воюющих на стороне «Исламского государства» (организация запрещена в России).

В докладе, опубликованном на сайте организации, сообщается, что на стороне террористов воюют 3417 россиян. Аналитики заявили, что именно Россия стала страной, откуда приезжает больше всего наемников.

Далее следуют выходцы из Саудовской Аравии, Иордании, Туниса и Франции. Отмечается, что в Россию вернулись 400 человек, воевавших на стороне боевиков, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что террористы «Исламского государства» хотят посеять панику в самых разных точках мира. Он призвал иностранных партнеров шире участвовать в формировании международного банка данных по противодействию терроризму. 

Темы: Борьба с терроризмом в мире, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.10.2017, 19:13
Гость: Скептик

А в месячных у женщин тоже Россия виновата?
26.10.2017, 15:21
Гость: Ня

Не правда ваша.Монголия.
26.10.2017, 15:19
Гость: А почему их должны трогать?

Они воюют за Россию, а не за ИГИЛ.
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