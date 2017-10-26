В Киеве в результате взрыва ранен депутат Верховной рады

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук ранен в результате взрыва на улице Адама Мицкевича в Киеве. По сообщению его пресс-службы, после его выхода из офиса телеканала «Эспрессо» произошел «направленный взрыв». Об этом сообщает 112.ua.

По данным полиции Киева, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них умер по дороге в больницу. Среди пострадавших, помимо Игоря Мосийчука, оказались его охранник и политолог Виталий Бала.

Врачи оценивают состояние Мосийчука как средней тяжести. «Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку», — говорится на странице депутата в Facebook. Данных о состоянии других пострадавших пока нет.

По предварительным данным, взорвался припаркованный рядом с домом автомобиль.

Игорь Мосийчук — депутат Верховной рады от Радикальной партии, один из бывших командиров батальона «Азов». В России на него было заведено уголовное дело об оправдании терроризма из-за высказываний о теракте в Грозном в декабре 2014 года. В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в коррупции, однако позже оба решения были отменены.