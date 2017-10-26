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В Киеве в результате взрыва ранен депутат Верховной рады

08:29 26.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук ранен в результате взрыва на улице Адама Мицкевича в Киеве. По сообщению его пресс-службы, после его выхода из офиса телеканала «Эспрессо» произошел «направленный взрыв». Об этом сообщает 112.ua.

По данным полиции Киева, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них умер по дороге в больницу. Среди пострадавших, помимо Игоря Мосийчука, оказались его охранник и политолог Виталий Бала.

Врачи оценивают состояние Мосийчука как средней тяжести. «Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку», — говорится на странице депутата в Facebook. Данных о состоянии других пострадавших пока нет.

По предварительным данным, взорвался припаркованный рядом с домом автомобиль.

Игорь Мосийчук — депутат Верховной рады от Радикальной партии, один из бывших командиров батальона «Азов». В России на него было заведено уголовное дело об оправдании терроризма из-за высказываний о теракте в Грозном в декабре 2014 года. В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в коррупции, однако позже оба решения были отменены.

Темы: Киев, Украина, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 12:00
Гость: Киевский

Смотрите что бы вашего Козицина,Бородая и тд(список длинный),не засудили как бандитов.
26.10.2017, 11:41
Гость: Попандопулос

Kalispera, enos filos! Но позвольте с Вами не согласиться, компатриот! Эти "мосейчуки" загадили собой всю планету. И нашу Грецию тоже
26.10.2017, 11:15
Гость: скорейшего выздоровления

для скорейшего суда над бандитом
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