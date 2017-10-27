«Мы отвергаем государство и олигархов»

Пучдемон и его коллеги оказались под угрозой не только увольнения, но и ареста за антиконституционные действия

Не прошло и получаса с тех пор, как парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, как сенат страны проголосовал за отмену автономии региона и расформирование местных властей. Теперь сторонники каталонской независимости ждут реакцию Мадрида. Есть немало шансов, что это будет применение силы и подавление сопротивления. Пока же Каталония празднует.

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«Наступил народный час. Мы отвергаем государство и каталонских олигархов», — заявил депутат каталонского парламента Карлос Рьера после того, как он и его коллеги в Барселоне объявили о независимости этого автономного региона.

«Мы хотим отрытую республику, мы хотим нежно обнять тех, кто хочет лучшего мира для всех, вне зависимости от их происхождения. Мы сделали этот шаг с высоко поднятой головой, а не на коленях. Как свободные люди без страха, — говорил он. — Сегодня счастливый день. Слава Каталонии!»

После того, как парламент решился на резкое обострение отношений с Мадридом и объявил Каталонию отдельным государством, на улицах Барселоны ликовали. Тысячи человек, многие со слезами на глазах, превозносили решение региональных властей и пели местный гимн.

То же самое делали каталонские парламентарии после голосования. Впрочем, многих депутатов здесь не было: фракции, выступившие против независимости, не пришли на голосование в знак протеста.

«Прошу всех испанцев успокоиться. Наше правовое государство восстановит законный порядок в Каталонии», — незамедлительно отозвался премьер-министр Испании Мариано Рахой в своем твиттере после новостей из Барселоны.

Спустя примерно полчаса центральные власти в Мадриде сделали ответный шаг. Сенат одобрил использование конституционной статьи 155, в которой говорится об угрозе государственному единству, тем самым наделив Рахоя чрезвычайными полномочиями.

Испанский премьер теперь может не только лишить Каталонию автономного статуса и ввести федеральное управление над этими территориями, но и санкционировать силовую операцию. Она гарантирует, что Каталония останется в составе Испании.

По мнению Ирины Бусыгиной, директора Института международных исследований МГИМО, каталонское решение сужает поле политического маневра для Мадрида. «С моей точки зрения, рассуждения каталонских политиков о том, что Мадрид идет против демократии и не прислушивается голос меньшинства, это чистый популизм. Все это говорит о том, что термином «демократия» можно оперировать по-разному и каждый трактует ее, как может», — рассуждает собеседница «Газеты.Ru».

По мнению эксперта, демократия Испании, как и каждой европейской страны, основывается на конституции. «А одностороннее решение властей Каталонии объявить независимость — однозначно антиконституционный шаг. Соответственно, Мадрид вправе применить силу, — добавила Бусыгина. — Демократия не запрещает применение жестких мер, особенно когда нарушаются базовые демократические правила».

По мнению эксперта, возможность для компромисса между Мадридом и Каталонией остается — «но уже не с нынешней каталонской элитой».

Накануне глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов в регионе. «Нет никаких гарантий, которые бы оправдали проведение выборов», — сказал он. Досрочные выборы в каталонский парламент считались альтернативой провозглашению независимости Каталонии от центральных властей Испании.

Теперь же Пучдемон и его коллеги оказались под угрозой не только увольнения, но и ареста за антиконституционные действия.

«Я не Карлес Пучдемон, и говорить за него не могу, но он голосовал за принятие независимости, и, видимо, вполне осведомлен о возможных последствиях своих действий, в том числе юридических, — заявил Люк Салельяс, член национального секретариата левой каталонской партии CUP. — Я думаю, что Пучдемон — как и другие члены парламента Каталонии — готовы встретиться лицом к лицу с любым сценарием, который может последовать за провозглашением независимости».

Салельяс напомнил, что глава Европейского совета Дональд Туск уже написал в своем твиттере о неприемлемости силового решения. «Для Евросоюза ничего не изменилось. Испания для нас остается единственным партнером по переговорам, — гласит текст сообщения. — Я надеюсь, что испанские власти выберут силу аргументов и воздержатся от аргумента силы».

«Вряд ли Мадрид прибегнет к введению войск и, скорее, пойдет на диалог — в том числе и с участием международных посредников», — считает Салельяс.

«Сейчас полиция, подконтрольная Мадриду, находится на улицах Барселоны, но они не играют активной роли в происходящем. Все, что они делают — это просто стоят на улицах», — добавил каталонский политик.

Авторы: Игорь Крючков, Иван Жуковский