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В Киргизии сделали праздничным день восстания против Российской империи

13:05 27.10.2017
Фото с сайта knews.kg
Фото с сайта knews.kg
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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об установлении Дней истории и памяти предков», согласно которому 7 и 8 ноября в стране будут отмечать день восстания 1916 года против Российской империи.

В указе, который опубликован на сайте президента, говорится, что «вслед за национально-освободительным восстанием 1916 года Октябрьская революция создала кыргызскому народу предпосылки для возрождения собственной государственности».

«Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», — сообщается в документе.

Отмечается, что 7 и 8 ноября в стране продолжат отмечать годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции, а также вспоминать жертв политических репрессий советского времени.

В августе прошлого года в Киргизии прошел поддержанный Атамбаевым автопробег, посвященный столетию восстания против России. Колонна автомобилей проследовала по Чуйской и Иссык-Кульской областям.

Темы: Киргизия, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 18:50
Гость: Вадим

Своё окружение всегда кажется нормальным. Если не замечаете, значит входите в их число. Что же по поводу нацыст или националист, то вот вам моё определение: нацист тот кто желает процветания своей нации за счёт других(отбирая собственность, угнетая чужую культуру и язык, ограничевая гражданские и экономические права), в то время как националист хочет того же самого но за счёт своего труда и таланта. Называть майданутых националистами, по этому определению, не приходится.
27.10.2017, 18:31
Гость: Изя

Отличный ответ. Белые сахибы никогда в сортах сами знаете чего не разбирались. Я не шучу.
27.10.2017, 18:30
Гость: Изя

И также быстро "развертится". А вы, как я погляжу, конченый русофоб? Баклан, практически, копенгагенский...
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