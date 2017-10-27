В Киргизии сделали праздничным день восстания против Российской империи

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об установлении Дней истории и памяти предков», согласно которому 7 и 8 ноября в стране будут отмечать день восстания 1916 года против Российской империи.

В указе, который опубликован на сайте президента, говорится, что «вслед за национально-освободительным восстанием 1916 года Октябрьская революция создала кыргызскому народу предпосылки для возрождения собственной государственности».

«Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», — сообщается в документе.

Отмечается, что 7 и 8 ноября в стране продолжат отмечать годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции, а также вспоминать жертв политических репрессий советского времени.

В августе прошлого года в Киргизии прошел поддержанный Атамбаевым автопробег, посвященный столетию восстания против России. Колонна автомобилей проследовала по Чуйской и Иссык-Кульской областям.