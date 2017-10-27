Рассекреченные архивы ФБР об убийстве Кеннеди подверглись редактированию

В США рассекречены почти три тысячи документов, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Еще несколько тысяч материалов будут обнародованы до конца апреля 2018 года.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об этом событии. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

Документы опубликованы на сайте Национального архива. Как передает ТАСС, из них следует, что Федеральное бюро расследований (ФБР) вело наблюдение за Ли Харви Освальдом почти за месяц до убийства 35-го президента США.

Сведения об этом содержатся в служебной записке офиса ФБР в Новом Орлеане (штат Луизиана), она датирована 25 октября 1963 года. В ней говорится, что некий агент Бюро работал с "кубинскими источниками" для получения информации о так называемом Комитете за честную игру для Кубы. Это движение выступало в поддержку лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

В ФБР были уверены, что Освальд был членом данной организации. Сама записка была передана в Даллас (штат Техас), так как будущий убийца президента США перебрался туда. В документе указано, что Освальд мог попытаться "создать там дочернюю организацию" кубинского комитета.

В другом из рассекреченных документов ЦРУ говорится, что Ли Харви Освальд за два месяца до преступления во время визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ.

Согласно материалам разведки, телефоны советского посольства в Мехико в тот период прослушивались американскими спецслужбами. Предположений о том, чтобы Освальд был как-то связан с Комитетом госбезопасности или КГБ было причастно к убийству Кеннеди, в документе нет.

"Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и спросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое "относительно телеграммы в Вашингтон". Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено", - говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

При этом в документе утверждается, что Костиков был агентом Комитета госбезопасности. "Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства", - говорится в рассекреченных материалах. Также утверждается, что Костиков и его сослуживец Олег Брыкин, работавший в Нью-Йорке, по мнению ЦРУ, курировали завербованного в Европе гражданина Германии, проживавшего на тот момент в американском штате Оклахома.

"Нет ничего необычного в том, чтобы агент КГБ, находящийся на ответственном задании, имел столь открытые контакты с посольством Советского Союза. Однако у нас есть сверхсекретные советские разведывательные документы, которые описывают доктрину военной разведки. Они показывают, что очень важные агенты могут встречаться в официальных зданиях, используя для прикрытия своего присутствия какое-либо публичное дело… Также подобный контакт в официальном здании мог быть вызван невнимательностью самого агента", - говорится в документе.

Как отмечает РИА Новости, из текста неясно, считали в ЦРУ агентом КГБ только консула Костикова или же подозревали в этом и Освальда.

В июле в США рассекретили показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, заблокирует публикацию нескольких тысяч секретных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Причиной стали опасения за безопасность страны.