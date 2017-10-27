За засекреченные документы об убийстве Кеннеди пообещали 100 тыс. долларов

Организация Wikileaks объявила награду в размере 100 тысяч долларов США за засекреченную часть архива документов об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

В своих социальных сетях организация пообещала выдать означенную выше сумму в качестве награды «за нераскрытые документы про Джона Кеннеди, если они демонстрируют нарушение закона, неэффективность или административную ошибку».

Ранее, после соответствующего распоряжения президента США Дональда Трампа, были опубликованы около 3 тысяч документов об убийстве Кеннеди. База данных из 2891 документа была выложена на сайте Национальных архивов.

По словам Трампа, общество заслуживает «самой полной информации» об убийстве Кеннеди, но при этом он добавил, что по соображениям национальной безопасности ведомства отредактировали часть текста. Именно эти «вырезанные» и «отредактированные» документы и интересуют Wikileaks, специализирующейся на публикации секретной информации от анонимных источников. Организация публиковала конфиденциальные документы ЦРУ, переписку из предвыборного штаба Эммануэля Макрона, Хиллари Клинтон и т.п.