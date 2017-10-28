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Вице-премьер Испании получила полномочия главы Каталонии

12:39 28.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой опубликовал распоряжение о введении прямого управления в Каталонии, согласно которому его заместитель Сорайа Саэнс де Санта-Мария станет непосредственным руководителем региона. К вице-премьеру перейдут все полномочия правительства провинции за исключением силовых.

Руководство полицией Каталонии принял на себя министр внутренних дел Испании Хаун Игнасио Соидо. Верховный комиссар автономной каталонской полиции Жозеп Луис Траперо отправлен в отставку «незамедлительно», пишет Коммерсант.

Правительство Каталонии — Женералитет — было отправлено в отставку накануне, сразу после того, как Сенат Испании одобрил использование статьи 155 Конституции королевства, временно отменяющей автономный статус региона и вводящей прямое управление из Мадрида. Одновременно с этим парламент Каталонии одобрил декларацию независимости автономии и провозгласил ее республикой.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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28.10.2017, 22:48
Гость: иностранец

Во первых, ЕС превращается из Европы отечеств в Европу регионов. Гос-ва- члены становятся децентрализованными. Напр. ст.1 Конституции Франции:"Её устройство является децентрализованным". Степень децентрализации Испании ещё выше, роль и место Мадрида несопоставимы с Киевом или Москвой. Поэтому вопрос о желании быть независимым гос-вом и одновременно-членом ЕС требует разъяснений. А то публика такого уже наговорила... Во-вторых, в Каталонии как и в ЕС- гражданское общество, а не скотский двор по Оруэллу.В референдуме участвовали только 43% избирателей, 90 % из которых-"за". Т.е., сторонников независимости меньше 40% каталонцев. Остальные, как минимум, не определились. Получается, большинство. Определятся-тогда и будет решен вопрос о независимости демократическим способом(в военный что-то не верится:ЕС и НАТО не позволят). В общем, это дело Испании и ЕС, а не досужих...
28.10.2017, 16:19
Гость: Изя

Ну теперь запанует... Полстраны демократически перестреляет. Хороша западная "демократия" - это не власть народа, это рабство в чистом виде.
28.10.2017, 16:09
Гость: Агностик

Дело за малым, пусть приедет в Барселону и поруководит. Хотя вполне может устроить дополнение к статусу типа "в изгнании"
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