Вице-премьер Испании получила полномочия главы Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой опубликовал распоряжение о введении прямого управления в Каталонии, согласно которому его заместитель Сорайа Саэнс де Санта-Мария станет непосредственным руководителем региона. К вице-премьеру перейдут все полномочия правительства провинции за исключением силовых.

Руководство полицией Каталонии принял на себя министр внутренних дел Испании Хаун Игнасио Соидо. Верховный комиссар автономной каталонской полиции Жозеп Луис Траперо отправлен в отставку «незамедлительно», пишет Коммерсант.

Правительство Каталонии — Женералитет — было отправлено в отставку накануне, сразу после того, как Сенат Испании одобрил использование статьи 155 Конституции королевства, временно отменяющей автономный статус региона и вводящей прямое управление из Мадрида. Одновременно с этим парламент Каталонии одобрил декларацию независимости автономии и провозгласил ее республикой.