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Карлес Пучдемон призвал каталонцев к демократическому сопротивлению

16:50 28.10.2017
Карлес Пучдемон. Фото с сайта wikimedia.org
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Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, об отстранении от должности которого заявили центральные власти Испании, отказался признать решение по введению в автономии прямого правления Мадрида и призвал к "демократическому сопротивлению".

По словам Пучдемона, каталонцы должны защищать объявление независимости, но делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением" применению 155-й статьи Конституции.

"В демократическом обществе парламенты выбирают или отстраняют от должностей председателей правительств", — заявил он в специальном обращении.

"Вчера был исторический день. Парламент Каталонии выполнил тот мандат, который они получили от граждан", — цитирует главу женералитета РИА Новости. Решения же испанских властей "идут вразрез с тем, что решили избиратели", утверждает он.

"Мы намерены продолжать работать для выполнения демократических мандатов и в то же время добиваться максимальной стабильности и спокойствия, понимая трудности, которые предполагает подобный этап, по которому наша страна никогда не шла. По крайней мере, так, как она делает это сейчас. Я хочу призвать к терпению и настойчивости", — продолжил Пучдемон, призвав защищать "вход, в который мы вошли", при помощи гражданского участия.

"Мы не хотим быть причиной применения силы", — подчеркнул глава женералитета.

Накануне каталонский парламент проголосовал за резолюцию о независимости. Спустя час испанский сенат утвердил применение 155-й статьи Конституции. Премьер Мариано Рахой отстранил от должностей всех членов женералитета, распустил парламент автономного сообщества и объявил о досрочных выборах 21 декабря.


 

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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28.10.2017, 23:17
Гость: да-да

"Видно, что не электрик"-и явно не борис николаич ,со своими боевиками..те просто ,арестовали федеральную власть и объявили страну не существующей.. каталония ,баскония могли запросто подписать какую-нибудь барселонскую грамоту о ликвидации страны ..если-бы армия, флот ,мвд и спецслужбы испанской федерации перешли на их сторону ...и демократической реформой сбросили-бы ненужного короля и испанских нахлебников живущих за счет каталонцев и басков. .
28.10.2017, 21:06
Гость: сталкеру

А в России об этом знают? Или там уже полная свобода?
28.10.2017, 21:05
Гость: Мир насекомых

В Кремле просто ничего в этом не понимают. Здесь ведь стащить нечего. Нестандартная обстановка. Инстинкт ничего не подсказывает.
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