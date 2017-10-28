Карлес Пучдемон призвал каталонцев к демократическому сопротивлению

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, об отстранении от должности которого заявили центральные власти Испании, отказался признать решение по введению в автономии прямого правления Мадрида и призвал к "демократическому сопротивлению".

По словам Пучдемона, каталонцы должны защищать объявление независимости, но делать это "мирным способом", "с демократическим сопротивлением" применению 155-й статьи Конституции.

"В демократическом обществе парламенты выбирают или отстраняют от должностей председателей правительств", — заявил он в специальном обращении.

"Вчера был исторический день. Парламент Каталонии выполнил тот мандат, который они получили от граждан", — цитирует главу женералитета РИА Новости. Решения же испанских властей "идут вразрез с тем, что решили избиратели", утверждает он.

"Мы намерены продолжать работать для выполнения демократических мандатов и в то же время добиваться максимальной стабильности и спокойствия, понимая трудности, которые предполагает подобный этап, по которому наша страна никогда не шла. По крайней мере, так, как она делает это сейчас. Я хочу призвать к терпению и настойчивости", — продолжил Пучдемон, призвав защищать "вход, в который мы вошли", при помощи гражданского участия.

"Мы не хотим быть причиной применения силы", — подчеркнул глава женералитета.

Накануне каталонский парламент проголосовал за резолюцию о независимости. Спустя час испанский сенат утвердил применение 155-й статьи Конституции. Премьер Мариано Рахой отстранил от должностей всех членов женералитета, распустил парламент автономного сообщества и объявил о досрочных выборах 21 декабря.



