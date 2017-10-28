Обвиняемые по «российскому делу» могут быть взяты под стражу в США

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Эти люди могут быть взяты под стражу уже в понедельник.

В сообщениях подчеркивается, что на данном этапе неясно, в чем конкретно планируется обвинить данных фигурантов дела. Не сообщается также, о ком именно идет речь. В команде Мюллера не комментируют такую информацию.

Мюллер по поручению Минюста США расследует данные о предполагаемых попытках РФ повлиять на американские выборы в 2016 году. Одна из его задач - определить, была ли координация действий между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, сообщает "Интерфакс".