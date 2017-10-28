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Обвиняемые по «российскому делу» могут быть взяты под стражу в США

14:00 28.10.2017
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
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Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера определила первую группу людей, которым могут предъявить обвинения в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Эти люди могут быть взяты под стражу уже в понедельник.

В сообщениях подчеркивается, что на данном этапе неясно, в чем конкретно планируется обвинить данных фигурантов дела. Не сообщается также, о ком именно идет речь. В команде Мюллера не комментируют такую информацию.

Мюллер по поручению Минюста США расследует данные о предполагаемых попытках РФ повлиять на американские выборы в 2016 году. Одна из его задач - определить, была ли координация действий между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, сообщает "Интерфакс".

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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28.10.2017, 23:56
Гость: Сергей Ярославль

Не в бровь, а в глаз. А ещё тупые даже сами не подозревают, как своё родное государство они выставляют на посмешище перед всем миром, рисуя его этаким слабым, импотентным, которое даже не способно самозащититься от каких-то там хакеров из-за океана. (Что уж там говорить про защиту от более серьёзных угроз.)
28.10.2017, 21:48
Гость: да-да

"мистер Миллер нехилые деньги поднимает с акций Газпрома."-а, что они должны вырасти ?Аналитики фондового рынка утверждают что, у них нет сколь -либо серьезного потенциала для роста...
28.10.2017, 21:44
Гость: Придурки Изя

Имеют умников,и показывают им ,что отцы основатели предусмотрели в конституции защиту от случайных людей во власти независимо от партийной принадлежности и количества денег.
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