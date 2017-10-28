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Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины

11:50 28.10.2017
Курт Волкер. Фото с сайта myinforms.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером, на которой были скоординированы шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе. 

"Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе как в рамках усилий в нормандской формате [Украина, Россия, Германия, Франция], так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН", - цитирует ТАСС заявление, опубликованное на сайте главы украинского государства.

Они также обсудили безопасность в Донбассе и "отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей", отметив необходимость устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня в регионе.

В администрации Порошенко также утверждают, что Волкер высоко оценил одобрение закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. 

Во время встречи были также обсуждены графики ближайших контактов и переговоров в нормандском формате и в рамках деятельности спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины.


 

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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28.10.2017, 22:39
Гость: Вопрос

Имеет ли власть Порошенко на Украине??
28.10.2017, 21:51
Гость: ТАСЯ

ПОРОШЕНКО ХОРОШИЙ!
28.10.2017, 20:41
Гость: свадьба продолжется серия вторая.

А сами хлопци чо нить могут без криптовалюты ? Ато пан Чечель, да пан Чечель .приде,гроши привезе.Хоть бы одним глазом увидеть етого пана Чечеля.
Все комментарии (9)
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