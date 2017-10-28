Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером, на которой были скоординированы шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе.

"Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия в Донбассе как в рамках усилий в нормандской формате [Украина, Россия, Германия, Франция], так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН", - цитирует ТАСС заявление, опубликованное на сайте главы украинского государства.

Они также обсудили безопасность в Донбассе и "отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения минских договоренностей", отметив необходимость устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня в регионе.

В администрации Порошенко также утверждают, что Волкер высоко оценил одобрение закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Во время встречи были также обсуждены графики ближайших контактов и переговоров в нормандском формате и в рамках деятельности спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины.



