Вето Будапешта: Венгрия заблокировала проведение саммита Украина — НАТО

Венгрия выступает против украинского закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств

Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО в декабре, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Будапешт не намерен поддерживать «интеграционные устремления» Киева, поскольку украинские власти приняли закон об образовании, ущемляющий права национальных меньшинств. Однако после того, как Украина сделала «исключение» для языков стран ЕС из-за осуждения со стороны Венгрии, Польши, Румынии и Болгарии, дискриминационный закон ударит в первую очередь по русскоязычному населению.

Фото с сайта nato.int

Венгрия не допустит проведения саммита Украина — НАТО, запланированного на декабрь 2017 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел республики Петер Сийярто на пресс-конференции в пятницу, 27 октября.

«Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре», — подчеркнул дипломат.

По словам главы МИД, для созыва саммита необходимо согласие всех стран — членов альянса, поэтому Киев не сможет проигнорировать позицию Будапешта. Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против украинского закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств, в том числе венгров, проживающих в Закарпатской области Украины.

Дипломат назвал реформу, уже утверждённую Верховной радой и президентом страны, «ударом в спину». Теперь Будапешт намерен использовать все дипломатические инструменты, чтобы Киев отменил закон, который «жёстко калечит» права нацменьшинств.

В пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто провёл переговоры с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым. Обе стороны выразили обеспокоенность политикой Киева, который стремится к украинизации страны.

«В контексте урегулирования кризиса на Украине констатирована безальтернативность выполнения Минских соглашений, выражена серьёзная озабоченность проводимой Киевом политикой тотальной украинизации, её пагубным воздействием на положение национальных меньшинств в этой стране», — говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства по итогам встречи.

При этом украинские СМИ со ссылкой на представителя Североатлантического альянса сообщили, что проведение саммита Украина — НАТО в декабре не планировалось.

Закон об образовании

Венгрия, как и Россия, Румыния и Польша, осудила закон об образовании, который был принят на Украине в сентябре. Согласно новым нормам представители национальных меньшинств смогут учиться на родном языке только в начальной школе, а с пятого класса всё обучение будет проходить на украинском.

В результате Киев был вынужден пойти на уступки странам ЕС. Украина предложила Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии обсуждать имплементацию нового закона и даже заявила, что ограничения не будут затрагивать языки стран Евросоюза.

«Мы уже сделали исключение в законе для языков стран — членов ЕС. Предметы также могут изучаться на языках Евросоюза. Это чётко прописано в законе «Об образовании», — заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров со своим румынским коллегой.

Так, 19 октября стало известно, что Киев и Будапешт сядут за стол переговоров, чтобы обсудить права венгерской общины на Украине.

25 октября украинская сторона достигла соглашения с Варшавой, пообещав, что проживающие на территории страны поляки смогут получать образование на родном языке. В документе говорится, что «закон Украины «Об образовании» предоставляет польскому меньшинству на Украине условия для обучения родному языку <...> параллельно с изучением государственного языка».

12 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, осуждающую украинский закон об образовании за нарушение прав национальных меньшинств. 82 из 110 парламентариев высказались за принятие резолюции, 11 — против, 17 человек воздержались.

«Когда государства принимают меры по пропаганде официального языка, они должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств», — заявили в ПАСЕ.

Дискриминация русскоязычного населения

После обещания Киева не ограничивать обучение в школах на языках стран Евросоюза стало очевидно, что новый закон ударит в первую очередь по русскоязычному населению Украины.

«Киевский режим пытается сделать вид, что ничего страшного не произошло, и обещает Варшаве, Бухаресту, Будапешту, Софии и другим столицам, что образованию на их языках на Украине ничего не грозит. Тогда у нас вопрос: кому же тогда грозит?» — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Украина даёт гарантии странам ЕС, что новая норма не затронет их языки.

«Получается, что все эти меры принимаются исключительно только в отношении русскоязычного населения и русского языка. Как это называется? Загляните в историю <…>. Вы найдёте массу всего похожего и аналогичного», — добавила она.

Захарова призвала другие страны обратить внимание на политику Киева, направленную против русскоязычного населения.

«Но тогда где же реакция этих европейских стран? Адекватная реакция на то, что происходит. Где те вопросы, которые обычно наши европейские коллеги не стесняются задавать?» — заключила она.