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Дамаск обвинил коалицию США в оккупации Ракки

21:42 29.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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МИД Сирии утверждает, что возглавляемая США коалиция вводит мировое сообщество в заблуждение своими заявлениями об освобождении Ракки.

В послании, которое министерство направило в Совбез ООН, отмечается, что коалиция стремится таким образом отвлечь внимание всего мира от совершаемых в провинции преступлений, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Дамаск считает Ракку по-прежнему оккупированной. В МИД Сирии отметили, что 90% города разрушено в результате бомбардировок авиации коалиции, тысячи его жителей стали беженцами. В ведомстве подчеркнули, что Ракка будет считаться освобожденной, когда в нее войдет правительственная армия Сирии.

О полном освобождении Ракки ранее заявили «Сирийские демократические силы», отметив, что это было сделано при поддержке возглавляемой США коалиции. В Минобороны России, в свою очередь, указали на то, что победа над террористами была достигнута полным уничтожением города.
     

Темы: Сирия, США, Военные конфликты в мире, Борьба с терроризмом в мире
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