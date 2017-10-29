Украинские активисты начали блокаду бизнеса Порошенко

Участники «Движения освобождения», активисты которого принимают участие в акции протеста у стен Верховной рады, объявили о начале блокады фабрики Roshen в Виннице и логистического центра компании в Киевской области. Соответствующее заявление опубликовано на странице движения в Facebook.​

Фото из соцсети

В нем активисты заявляют, что «хотят заставить избранного руководителя государства действовать в интересах всего общества, а не только себя лично».

«Им прежде всего движет желание обогащаться. Поэтому мы предлагаем не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков — не давать ни гривны ни одной из его 104 компаний, которые он указал в своей декларации», — призывают активисты, подчеркивая, что «президенту надо выбрать — заниматься государством или бизнесом».

Депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко, который также принимает участие в акции у стен Верховной рады, пояснил в беседе с «Украинской правдой», что участие в блокировании принимают активисты «Движения» и местные жители. На вопрос, будут ли там стоять палатки или блокировать будут митингами, он отметил: «По-разному», пишет РБК.

Семенченко подчеркнул, что речь идет не только о блокаде Roshen, «но и всего бизнеса: транспортного, аграрного, страховых компаний, медиа». «В других городах также будут [акции]. Планируется обнародовать весь список. И постепенно участники «Движения освобождения» планируют это делать по всей стране», — приводит издание его слова.