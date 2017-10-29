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КНДР провела массовые тренировочные эвакуации населения

14:08 29.10.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Власти КНДР на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения по всей стране, сообщает издание North Korea News.

По его сведениям, тренировки проводились в небольших городах в разных частях страны. Кроме того, отмечается использование режима светомаскировки, когда в целых поселениях полностью отключался свет для дезориентации потенциального противника.

Отмечается, что в последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003-м году.

Эти сообщения появились на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, и рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы, сообщает "Интерфакс".

Темы: Северная Корея
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Комментарии читателей
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29.10.2017, 21:50
Гость: Фёдор

Про затемнение ,это классно ведь ракеты только на свет прилетают,как комары.
29.10.2017, 21:30
Гость: ВВВ

Так они не сами пишут, а гуглом переводят.
29.10.2017, 20:22
Гость: ник

правильно делают.
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