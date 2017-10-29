Убить диктатора: как ЦРУ устраняло неугодных

Среди рассекреченных документов были материалы, посвященные расследованиям причастности ЦРУ к ликвидации лидеров других государств

Среди опубликованных на этой неделе документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди, было также несколько материалов, посвященных расследованиям причастности ЦРУ к ликвидации лидеров других государств во время «холодной войны». Несмотря на то, что о большинстве этих операций известно, высказывания главы ЦРУ с намеком на возможную смерть Ким Чен Ына свидетельствуют о том, что американские спецслужбы остаются верны себе и сегодня.

Фото с сайта fashion.russianpulse.ru

Один из опубликованных документов датирован 1975 годом и содержит в себе выводы комиссии сенатора Фрэнка Черча. Она занималась расследованием деятельности ЦРУ в связи с его возможной причастностью к убийствам политических лидеров за рубежом.

Как отмечается в аннотации к опубликованным материалам, большинство рассекреченных материалов публиковалось ранее полностью или частично начиная с 1990-х годов, а большая часть информации из этого документа давно известна, и имя Джона Кеннеди там упоминается лишь через запятую наряду с другими президентами США.

Мандат на работу комиссии был утвержден тогдашним президентом-республиканцем Джеральдом Фордом. В документе отмечается, что члены комиссии Черча жаловались на сложность получения доступа к архивам Кеннеди, которые помогли бы в их расследовании.

«Президент Форд заявил, что убийства не являются и не должны являться средством американской внешней политики», — говорится в документе.

Машинописный текст и сейчас читается на одном дыхании. Так, в докладе говорится о заявлениях ЦРУ, что управление не осуществляло подобных планов, однако при этом отметило, что операция по ликвидации кубинского лидера Фиделя Кастро «обсуждалась».

В докладе также отмечается: в ходе разбирательства было обнаружено, что покушение на Кастро действительно готовилось — ЦРУ использовало для этого местных антикоммунистических активистов, которые должны были реализовать замысел. Намерения устранить Кастро были частью «большого планирования [со стороны ЦРУ] по изменению кубинского режима».

Один из планов по устранению Кастро включал использование агента, который бы смог заразить воду, которую пил коменданте, микробами ботулизма. Операция разрабатывалась на высшем уровне — ее куратором был Ричард Бисселл, замдиректора ЦРУ.

Сам Бисселл в своем выступлении перед комиссией заявил, что к устранению Кастро также планировалось привлечь мафиозные структуры. Кастро пережил более 600 попыток покушения на свою жизнь, но благополучно избежал их и умер в возрасте 90 лет в 2016 году.

От Лумумбы до Сукарно

Комиссия по расследованию попыток убийств политических лидеров ЦРУ также рассматривала возможную причастность управления к устранению левого премьера Конго Патриса Лумумбы, убитого в 1961 году. Замдиректора ЦРУ Бисселл признал, что такие планы обсуждались и дело было поручено одному из сотрудников, который должен был отправиться в Конго и найти исполнителей, однако агент отказался это делать.

Как выяснилось позже, западные спецслужбы действительно приложили руку к устранению Лумумбы — его опасались из-за симпатий к СССР. В 2013 году стало известно, что устранение Лумумбы было делом британской разведки МИ-6.

Незадолго до смерти в этом призналась член палаты лордов Дафния Парк, бывший сотрудник разведки Великобритании.

Как следует из выводов комиссии, Лумумба был не единственным кандидатом на смерть, который обсуждался в ЦРУ. Еще одним политическим лидером, которого хотели устранить, был президент Индонезии Сукарно. Борец за независимость Индонезии и ее первый президент, Сукарно в последние годы своего правления стал достаточно авторитарным лидером и критически относился к США.

Однако до реализации плана ЦРУ не дошло — Сукарно был смещен заговорщиками из числа военных и помещен под домашний арест, где и умер в декабре 1949 года.

Еще одна фамилия потенциальной жертвы, упомянутая в ходе расследования комиссии, — президент Доминиканской республики Рафаэль Леонидас Трухильо, бывший военный, пришедший к власти путем демократических выборов. Трухильо фактически создал в стране однопартийную диктатуру, культ собственной личности и подавлял инакомыслие. Однако, как пишут историки, США беспокоило не это, а его слишком вызывающая антиамериканская политика.

При этом материалы комиссии, касающиеся Трухильо, звучат как строки из сценария фильмов братьев Коэнов.

«ЦРУ участвовало в поставках оружия людям, желавшим убить Трухильо, который сам был вовлечен в заговор, чтобы убить президента Венесуэлы», — отмечается в документе.

Как говорилось в материалах комиссии, она не «нашла доказательств планов» по устранению иностранных лидеров, однако пришла к выводам, что «само существование подобной активности и уровень секретности… представляют сложность для поиска подобных фактов, если только специфические факты не будут доступны расследованию».

Саддам, Ким, далее везде?

В США действует запрет на устранение иностранных лидеров, однако ЦРУ, как стало известно из материалов прессы, не оставляло попыток убийств иностранных лидеров и в наши дни — правда, чужими руками.

В 1998 году издание Reuters писало, что ФБР проводило проверку в отношении офицеров ЦРУ, которые помогали подпольному Иракскому национальному конгрессу устранить Саддама Хуссейна. Справедливости ради стоит отметить, что планы по убийству диктатора были предложены ЦРУ офицерами иракской армии, и американское управление лишь помогало их осуществить, однако заговорщики были раскрыты и убиты.

ЦРУ предприняло позже несколько попыток убрать Хуссейна. Об одной из них в 2005 году рассказал изданию The Guardian вышедший в отставку офицер, бывший главный инспектор ООН в Ираке Скотт Риттер.

По его словам, план подразумевал использование инспекторов ООН, которые искали в Ираке оружие массового поражения.

Сами инспекторы, конечно, не должны были участвовать в операции, но в их задачу входило подобраться к одному из объектов, который охраняла гвардия Хуссейна. Заговорщики, которыми руководил связанный с ЦРУ бывший офицер иракских сил спецназначения, должны были в это время выманить личную охрану иракского лидера и перебить ее.

Рядовые инспекторы ООН были не в курсе плана, однако их руководство знало о нем, рассказал Риттер. Среди посвященных, по его словам, был и россиянин Никита Смидович, который также входил в число инспекторов. Однако в окружении Саддама Хусейна узнали об операции.

Недавно внимание к теме ликвидации неугодных США глав государств привлекло высказывание главы ЦРУ Майкла Помпео, который весьма недвусмысленно высказался о возможном устранении лидера КНДР Ким Чин Ына.

Глава ЦРУ намекнул, что Ким Чин Ын может быть убит. «Что касается ситуации, если Ким Чин Ын внезапно исчезнет, учитывая историю ЦРУ, я просто не буду говорить об этом», — сказал Помпео, когда его спросили, что произойдет, если Ким скоропостижно скончается. «Кто-то может подумать, что это совпадение», — добавил он, смеясь.

Как отмечает политолог, автор книг о политической истории США Сергей Станкевич, высказывание Помпео вряд ли можно рассматривать как «сознательную словесную угрозу». Эксперт называет слова главы ЦРУ «явным профессиональным проколом, который ему будет долго аукаться». «Это дань удивительной бесшабашности, воцарившейся в Вашингтоне при Трампе», — говорит «Газете.Ru» Станкевич.

По словам Станкевича, разведывательное сообщество США «рассматривает себя и действует как своеобразный корпус стражей американской революции с неограниченной юрисдикцией — негласной и неписаной».

Однако, продолжает эксперт, комиссия Черча за годы работы «успела вскрыть и обнародовать лишь небольшую часть материалов о деятельности спецслужб, не стесненных никакими законами».

«Политически мотивированные спецоперации по дискредитации неугодных персонажей (вспомним хотя бы Стросс-Кана) или их физическому устранению остаются в арсенале «тихих американцев». Впрочем, не только их», — считает Станкевич.