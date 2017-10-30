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Украинским десантникам заменят цвет беретов с голубого на «цвет крови»

22:04 30.10.2017

Командование Высокомобильных десантных войск Украины обнародовало инициативу по смене цвета используемых бойцами этого рода войск головных уборов - беретов - с голубого на темно-бордовый.

"Новые традиции: Из уважения к победам украинских десантников в нынешней российско-украинской войне, им предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", - сообщается на странице командования ВДВ ВСУ в фейсбуке.

Отмечается, что в настоящее время 59 стран мира из тех, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операций, в том числе 19 стран-членов НАТО, используют темно-бордовый берет.

"Лишь 7 стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, до последнего времени от нее зависимые: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина. Болгария использует голубой берет для подразделения специальных сил. Для всего мира голубой берет является символом международных сил по поддержанию мира, которые создаются по решению Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

В опубликованной информации отмечается, что смена униформы, символики, знаков отличия и идентификации военнослужащих ВДВ ВСУ является частью реформирования Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО, пишет "Интерфакс".

"Украинский десантник должен сохранить свое уникальное национальное лицо и идентичность, свой героический образ, но при этом символика, колористика и эмблематика должны поставить десантников ВСУ в один строй с бойцами цивилизованных стран. Мировая история десантных войск и их операций предоставляют такую возможность и основания", - подчеркнули в командовании ВДВ ВСУ.

Темы: Украина, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 22:52
Гость: Сергей Ярославль

Ну да, вот перекрасили береты – и сразу стали частью цивилизованного мирового сообщества. А вот если ещё заговорят по-английски, перейдут с километров на мили и с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта, сменят напряжение в сети на 110 В 60 Гц – то сразу же все станут жить, как американские миллиардеры. Я не шучу.
30.10.2017, 22:40
Гость: Чегой-то

на цвет пролитой крови? На желто-коричневый менять надо.
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