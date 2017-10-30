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В Армении вооруженный мужчина захватил детский сад

18:28 30.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В армянском городе Армавир мужчина, вооруженный ножом, захватил в заложники сотрудников и воспитанников детского сада. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Вскоре было установлено, что злоумышленник является бывшим мужем одной из сотрудниц учреждения. Кроме того, заведует детским садом его теща. Мужчина настаивает на встрече с экс-супругой.

К настоящему моменту злоумышленник освободил практически всех заложников. Он удерживает только одного ребенка. Никаких других требований он не выдвигает.
 

Темы: Армения, Захват и освобождение заложников в мире, Происшествия в мире, Дети
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30.10.2017, 19:43
Гость: И к Гадалке

не ходи,но все знают где получит поубежище.
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