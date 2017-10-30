Прокуратура Испании обвинила лидеров Каталонии в мятеже и растрате

Генеральный прокурор Испании подал в суд на отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских лидеров. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств. Об этом сообщает El Pais.

Всего в материалах дела упомянуты 20 человек. Прокурор заявил, что они действовали «с полным пренебрежением к Конституции». Поводом для их преследования стало голосование в парламенте Каталонии, по итогам которого было объявлено о независимости региона.

Прокурор потребовал от каталонских лидеров немедленно явиться в следственные органы, в противном случае пригрозив арестом.

Парламент Каталонии объявил о независимости региона от Испании на заседании 27 октября. Испания отстранила от власти каталонское руководство и ввела в регионе прямое управление. Карлес Пучдемон призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».

1 октября в Каталонии прошел референдум, большинство участников которого выступили за независимость. Испания назвала голосование незаконным. Международного признания референдум также не получил.