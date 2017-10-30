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Прокуратура Испании обвинила лидеров Каталонии в мятеже и растрате

16:04 30.10.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Генеральный прокурор Испании подал в суд на отстраненного от власти президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских лидеров. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств. Об этом сообщает El Pais.

Всего в материалах дела упомянуты 20 человек. Прокурор заявил, что они действовали «с полным пренебрежением к Конституции». Поводом для их преследования стало голосование в парламенте Каталонии, по итогам которого было объявлено о независимости региона.

Прокурор потребовал от каталонских лидеров немедленно явиться в следственные органы, в противном случае пригрозив арестом.

Парламент Каталонии объявил о независимости региона от Испании на заседании 27 октября. Испания отстранила от власти каталонское руководство и ввела в регионе прямое управление. Карлес Пучдемон призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».

1 октября в Каталонии прошел референдум, большинство участников которого выступили за независимость. Испания назвала голосование незаконным. Международного признания референдум также не получил.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 22:03
Гость: объективно говоря

Кажется независимость Каталонии, СЛАВА БОГУ, закончилась с минимальными потерями. Миллионная демонстрация противников отделения от Испании вчера в Барселоне показала, чего на самом деле хочет или не хочет каталонский народ. Мятежники бежали, парламент признал роспуск и разошелся с миром. Идет демократический процесс определения ответственности за мятеж должностных лиц Каталонии.
Очередь за другими сепаратистами: ДНР, ЛНР, Приднестровье, Абхазия и др. Почему бы этому Пучдемону не осознать бессмысленности своего демарша против Конституции Испании ? Славы захотелось ?
Чего не хватало Каталонии в Испании ? Денег ?
Испания -демократическое государство, там все решаемо мирным путем. А теперь Пучдемон получит 30 лет тюрьмы.
30.10.2017, 20:38
Гость: Скептику

Воевать не будут. Испания не граничит с Россией.
30.10.2017, 20:22
Гость: Факт

...Прокурор потребовал от каталонских лидеров немедленно явиться в следственные органы, в противном случае пригрозив арестом...
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Карлес Пучдемон и пять членов каталонского правительства сбежали в Бельгию и попросили там политическое убежище.)
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