Детский ЛГБТ-сериал и запрет на юбки для английских девочек: зачем в Европе и США ломают психику детям

Западная система образования и индустрия развлечений массово куют из маленьких детей людей с тяжелыми сексуальными проблемами

Студия Disney впервые в своей истории снимает сериал, направленный на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. По информации The Guardian, «гей-линия» введена сценаристами Диснея в популярный на Западе детский телесериал «Andi Mack». Героям фильма – 13 лет. Средний возраст его зрителей – вообще 10.

Фото с сайта watchdisneychannel.go.com

И, несмотря на это, во втором сезоне сериала появится герой с нетрадиционной сексуальной ориентацией – девочка Энди будет конкурировать за внимание возлюбленного Джонаха со своими другом Саурйсом...

Ранее в картинах Диснея (не сериалах) уже появлялись «нетрадиционные» персонажи, однако они не были столь позитивны и выразительны. The Guardian прямо пишет, что показать «положительный гей-пример» как раз и является целью создателей «Энди».

И это несмотря на то, что исследования западных же социологов прямо свидетельствуют о том, что наблюдение за гомосексуалистами и пропаганда такого рода поведения ведет к быстрому росту в обществе количества людей, страдающих перверсиями.

На это, в частности, указывают результаты работы профессора Марка Регнеруса из Техасского университета в Остине и результаты социологического опроса, проводимого в Великобритании центром YouGov. Регнерус убедительно доказал, что дети выросшие в семье с родителями-гомосексуалистами, значительно чаще демонстрируют склонность к «нетрадиционному сексуальному» и маргинальному поведению, а английские социологи констатировали резкий рост количества представителей ЛГБТ-сообщества в британском обществе на протяжении последних пары десятилетий.

Если в возрастной категории старше 60 лет «абсолютно гетеросексуальными» себя считают 88% британцев, то среди тех, кому сегодня 18-24 года – только 46%, менее половины! Что произойдет в мозгах детей, когда им начнут массово показывать сериалы вроде «Энди» - можно только представить...

Впрочем, на поприще ломки детской психики на Западе трудятся сегодня не только телевизионщики, но и вполне официальные педагоги. Так, в одной из школ Восточного Суссекса (Великобритания) девочкам в новом учебном году запретили носить юбки. По мнению администрации учебного заведения, «сугубо женские» предметы гардероба «оскорбляют» «трансгендеров» и «гендерно-нейтральных» детей.

Лондонская же школа Highgate пошла по другому пути. По информации ВВС, ее администрация вместо того, чтобы запрещать юбки, решила позволить их ношение всем – и девушкам, и юношам. По словам директора школы Адама Петитта, нововведение – якобы инициатива самих школьников, которым «чуждо дуалистическое восприятие мира, характерное для взрослых». По мнению руководителя школы, все больше и больше детей сегодня «сомневаются в своей гендерной идентичности».

В Швеции к вопросу ломки половой идентификации детей подошли еще более основательно. Там это теперь делают прямо в детском саду. Потомки викингов запустили экспериментальные детсады, в которых в принципе запрещено использование слов «мальчик» и «девочка» (вместо этого употребляется нейтральное местоимение «оно» ). Шведские педагоги объясняют данный эксперимент стремлением избавить детей в возрасте до 10 лет от «гендерных рамок».

Ломая психику детей, неолиберальные элиты создают базу для своей будущей гегемонии. Во-первых, люди, вырванные из привычных социальных структур (таких, в частности, как семья), являются идеальными объектами для массовых манипуляций сознанием. Во-вторых, шанс того, что дети, искусственно превращенные в представителей ЛГБТ-сообщества, в будущем проголосуют за консервативные политические силы, – минимален.

Сегодня, например, примерно две трети гомосексуалистов в Штатах являются членами Демократической партии. 78% представителей ЛГБТ на последних выборах президента США проголосовали за Хиллари Клинтон. Поэтому неолибералы смотрят на условный реванш консерваторов в США и Европе совершенно равнодушно.

Если по ТВ и дальше будут идти сериалы про «хороших ЛГБТ-детей», лет через 10 – 15 западное общество будет обречено на тотальную (и тоталитарную) неолиберальную гегемонию.