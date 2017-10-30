Бывшего главу предвыборного штаба Трампа отправили под домашний арест

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт помещен под домашний арест, такая же мера пресечения избрана в отношении его заместителя Рика Гейтса. Расследование ведет спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер.

Такое решение принял Федеральный суд Вашингтона. Их арестовали исходя из опасений, что они могут покинуть страну: и Манафорт, и Гейтс отказались признавать вину.

В понедельник, 30 октября, экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе в отмывании денег и тайном сговоре, пишет РБК.

Под сговором подразумеваются нарушения правил ведения лоббистской деятельности: Манафорт работал в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов.

«Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов, Януковича и «Оппозиционного блока» (партии-преемницы Партии регионов)», — говорится в тексте обвинения.

Для того чтобы скрыть доходы от лоббистской деятельности, Манафорт и Гейтс создали сеть компаний, партнерств и банковских счетов​: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с мая по август 2016 года. По данным Politico, его отправили в отставку из-за недовольства семьи Трампа связями Манафорта с Россией и Украиной.

Трамп, комментируя предъявление обвинений Манафорту, заявил, что «все это было за годы до того, как Пол Манафорт стал частью кампании». «Кроме того, нет никакого тайного сговора!» — добавил президент США.