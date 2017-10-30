США объявили о начале учений стратегических ядерных сил

США начинают учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром» (Global Thunder), сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Стратегического командования (STRATCOM) США Брайана Магуира.

По словам Магуира, США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение. «Согласно положениям договора СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», — заявил Магуир, добавив, что, к примеру, Китай, у которого также есть ядерное оружие, не проинформировали об учениях, поскольку у Вашингтона нет с Пекином соглашения, которое требует такого уведомления.

Отмечается, что Global Thunder проводятся ежегодно. Сценарий учений предусматривает «различные стратегические угрозы для США и задействует все возможности STRATCOM» с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени. В ходе учений отработают возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, в которых принял участие верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. В ходе учений было отработано взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации Воздушно-космических сил России. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет».

Ранее в Москве подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По данным Минобороны России, в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, которые сегодня возложены на стратегические ядерные силы. Одновременно США создают системы ПРО. Как полагают российские военные, создание средств мгновенного глобального удара – это «еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование».