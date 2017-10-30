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В Норвегии осудили россиянина за закладку бомбы в центре Осло

20:22 30.10.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Норвежский суд вынес приговор 17-летнему россиянину за изготовление взрывного устройства и закладку его в центре столицы.

Россиянина приговорили к девяти месяцам тюремного заключения, хотя обвинение настаивало на сроке лишения свободы в два года. По словам прокурора, подсудимый посещал сайты исламистов, разделял их взгляды, а также хранил изображения казней, которые устраивали террористы, передает Reuters. Кроме того, обвинение сделало акцент на том, что взрывное устройство было установлено в многолюдном месте.

Россиянин себя виновным не признавал. Он утверждал, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а собранную бомбу собирался взорвать в лесу неподалеку от места проживания.

Молодой человек был задержан норвежскими полицейскими в начале апреля. Это произошло практически сразу после теракта в соседней Швеции, жертвами которого стали пять человек. Собранную россиянином бомбу уничтожили саперы.
  

Темы: Россия, Норвегия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Расследование преступлений в мире
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