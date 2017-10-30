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Украинский политик рассказал о видах Турции на Крым

18:50 30.10.2017
Олег Тягнибок. Фото Russianname с сайта wikimedia.org
Олег Тягнибок. Фото Russianname с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

На Украине лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок допустил, что Турция готовится к захвату Крыма.

По его мнению, об этом свидетельствуют усилия Анкары по освобождению лидеров крымско-татарского меджлиса (организация запрещена в РФ) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинское телевидение.

Тягнибок пояснил, что Турция считает Крым своей исконной территорией. «Я не исключаю того, что следующим шагом — через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе — могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства», - цитирует издание политика.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове всенародного референдума. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к РФ. Киев не признает результатов референдума и продолжает считать полуостров своей территорией. В ходе недавней встречи с украинским лидером Петром Порошенко президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил его, что Анкара не признает законным вхождение Крыма в состав России.
 

Темы: Россия, Турция, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 21:04
Гость: Патриот России

Всё правильно! Крым - исконно турецкая земля и турецкие диды там тоже ваивали!
30.10.2017, 20:35
Гость: Не истери

Россия сама себя ослабляет и сама себя уничтожает. И у неё это хорошо получается.
30.10.2017, 20:24
Гость: московским "историкам" на заметку:

Крым, верно, российским когда-то и был,
Но Кремль, "возвращая" его, позабыл,
Что, будучи прежде российски-советским,
Был раньше еще полуостров турецким!
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