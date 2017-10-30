Украинский политик рассказал о видах Турции на Крым

На Украине лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок допустил, что Турция готовится к захвату Крыма.

По его мнению, об этом свидетельствуют усилия Анкары по освобождению лидеров крымско-татарского меджлиса (организация запрещена в РФ) Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинское телевидение.

Тягнибок пояснил, что Турция считает Крым своей исконной территорией. «Я не исключаю того, что следующим шагом — через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе — могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства», - цитирует издание политика.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове всенародного референдума. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к РФ. Киев не признает результатов референдума и продолжает считать полуостров своей территорией. В ходе недавней встречи с украинским лидером Петром Порошенко президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил его, что Анкара не признает законным вхождение Крыма в состав России.

