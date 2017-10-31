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Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон сбежал в Бельгию

10:00 31.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением правительства Испании, уехал в Брюссель. Об этом сообщают издания El Periodico и La Vanguardia. Вместе с Пучдемоном находятся еще пять членов каталонского правительства.

Министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Пучдемону может быть предоставлено политическое убежище. По словам Франкена, власти Испании «уже говорят о тюремном заключении» для каталонского лидера. «Вопрос в том, в какой степени он может рассчитывать на справедливый суд», — сказал министр.

Генеральный прокурор Испании 30 октября подал в суд на 20 отстраненных от власти каталонских руководителей, включая Карлеса Пучдемона, обвинив их в мятеже и растрате государственных средств. Прокурор потребовал от них явиться в следственные органы под угрозой ареста.
27 октября парламент Каталонии объявил о независимости региона. В ответ правительство Испании ввело в регионе прямое управление. Пучдемон призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».

1 октября в Каталонии прошел референдум, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид отказался признать итоги голосования. Международного признания они также не получили.

Темы: Бельгия, Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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31.10.2017, 13:36
Гость: азъ

Время - честный человек! Вместо восстания начал готовить переворот. Уехал в эмиграцию.
Нужно издавать газету. Создавать партию. Работать в подполье.
Центральная власть не даст пряников. Будет обдирать с остервенением. Капитализм развивается циклически. Во время кризиса эмигрантов встретят с восторгом и подарят власть!
Разумное решение.Но бунтарей всегда прикармливал Лондон.
31.10.2017, 13:28
Гость: такс

Вам скоро зарплату срежут Возрадуйтесь
31.10.2017, 12:49
Гость: Безниковому

Это в Бандеростане на майдане поучаствовало иностранное государство: и бабки выделило, и печенюшек подбросило, да ещё и с трибуны в Киеве, чуть не все западные шишки науськивали совершить переворот. А потом понеслось: обстрелы Донбасса, сожжение несогласных в Одессе, убийства и люстрации. А каталонцы наивные решили "демократически сопротивлятся".Читай классиков, бандерлог - В.И. Ленин : Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться."
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