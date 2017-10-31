Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон сбежал в Бельгию

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти решением правительства Испании, уехал в Брюссель. Об этом сообщают издания El Periodico и La Vanguardia. Вместе с Пучдемоном находятся еще пять членов каталонского правительства.

Министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Пучдемону может быть предоставлено политическое убежище. По словам Франкена, власти Испании «уже говорят о тюремном заключении» для каталонского лидера. «Вопрос в том, в какой степени он может рассчитывать на справедливый суд», — сказал министр.

Генеральный прокурор Испании 30 октября подал в суд на 20 отстраненных от власти каталонских руководителей, включая Карлеса Пучдемона, обвинив их в мятеже и растрате государственных средств. Прокурор потребовал от них явиться в следственные органы под угрозой ареста.

27 октября парламент Каталонии объявил о независимости региона. В ответ правительство Испании ввело в регионе прямое управление. Пучдемон призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».

1 октября в Каталонии прошел референдум, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид отказался признать итоги голосования. Международного признания они также не получили.