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В ДНР и ЛНР ответили на заявление Волкера о миротворцах в Донбассе

12:36 31.10.2017
Владислав Дейнего. Фото с сайта wikimedia.org
Владислав Дейнего. Фото с сайта wikimedia.org
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Власти ДНР и ЛНР предложили спецпредставителю президента США по вопросам Украины Курту Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений.

«Господин Волкер, видимо, не успел ознакомиться с подлинниками минских соглашений. Иначе невозможно объяснить его заявление, что эти соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия ДНР и ЛНР», — отмечается в опубликованном на сайте ДАН совместном заявлении полпредов республик Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.

Полпреды республик заявляют, что на этом основании Волкер сделал вывод, что проекты резолюции и мандата ООН не стоит обсуждать с жителями Донбасса. Они также пообещали выслать Волкеру копии документов по минским соглашениям, под которыми были поставлены подписи лидеров ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Ранее спецпредставитель США заявил, что вопрос размещения миссии ООН уже практически решен, и мнение ДНР и ЛНР учитываться не будет. По словам Волкера, Минские соглашения были заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ. «Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь (в обсуждении возможности введения миротворцев) не место», - заявил он.

При этом Волкер поддерживает Киев, выступающий за размещение миротворцев на российско-украинской границе. По его словам, миссия должна "покрывать всю территорию конфликта, в частности границу". «Миротворцы должны иметь возможность выполнять три задачи: иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить отвод тяжелого вооружения в места постоянной дислокации; контролировать российско-украинскую границу», - считает спецпредставитель США.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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31.10.2017, 18:47
Гость: М.К.

Потому что это уже оккупация. Цель миротворцев, -разъединение противоборствующих сторон. На границе России-Украины, никто не стреляет, там мир и спокойствие , разъединять некого.
А вы свидомые жулики, почему-то решили , что вы самые хитрые. Нет, вы не хитрые, вы глупые потому вам ничего не обломится и потому проигываете и будете всегда проигрывать.
31.10.2017, 18:43
Гость: Ваське

Что ваши доблестные ВСУ из Добасса уже сдриснули? Хорошая новость.
31.10.2017, 18:42
Гость: Из Улан-Батора

А ты смысл слова перпендикуляр знаешь?
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