В ДНР и ЛНР ответили на заявление Волкера о миротворцах в Донбассе

Власти ДНР и ЛНР предложили спецпредставителю президента США по вопросам Украины Курту Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений.

«Господин Волкер, видимо, не успел ознакомиться с подлинниками минских соглашений. Иначе невозможно объяснить его заявление, что эти соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия ДНР и ЛНР», — отмечается в опубликованном на сайте ДАН совместном заявлении полпредов республик Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.

Полпреды республик заявляют, что на этом основании Волкер сделал вывод, что проекты резолюции и мандата ООН не стоит обсуждать с жителями Донбасса. Они также пообещали выслать Волкеру копии документов по минским соглашениям, под которыми были поставлены подписи лидеров ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.

Ранее спецпредставитель США заявил, что вопрос размещения миссии ООН уже практически решен, и мнение ДНР и ЛНР учитываться не будет. По словам Волкера, Минские соглашения были заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ. «Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь (в обсуждении возможности введения миротворцев) не место», - заявил он.

При этом Волкер поддерживает Киев, выступающий за размещение миротворцев на российско-украинской границе. По его словам, миссия должна "покрывать всю территорию конфликта, в частности границу". «Миротворцы должны иметь возможность выполнять три задачи: иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить отвод тяжелого вооружения в места постоянной дислокации; контролировать российско-украинскую границу», - считает спецпредставитель США.