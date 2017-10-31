Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии, передает Reuters.

Также государственный прокурор Испании возобновил обвинения каталонских лидеров в подстрекательстве к сепаратизму. Верховный суд уже принял к рассмотрению дело против спикера парламента автономии Карме Форкадела.

На прошлой неделе парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона. Спустя несколько часов после этого власти Испании отправили в отставку региональное правительство, распустили парламент и назначили новые выборы в регионе на 21 декабря. Президент Каталонии Карлес Пучдемон призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».

Генеральный прокурор Испании 30 октября подал в суд на 20 отстраненных от власти каталонских руководителей, включая Карлеса Пучдемона, обвинив их в мятеже и растрате государственных средств. Прокурор потребовал от них явиться в следственные органы под угрозой ареста.

1 октября в Каталонии прошел референдум, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид отказался признать итоги голосования. Международного признания они также не получили.