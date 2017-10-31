]]> ]]>
Главная В мире Новости

Суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

15:25 31.10.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии, передает Reuters.

Также государственный прокурор Испании возобновил обвинения каталонских лидеров в подстрекательстве к сепаратизму. Верховный суд уже принял к рассмотрению дело против спикера парламента автономии Карме Форкадела.

На прошлой неделе парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона. Спустя несколько часов после этого власти Испании отправили в отставку региональное правительство, распустили парламент и назначили новые выборы в регионе на 21 декабря. Президент Каталонии Карлес Пучдемон призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».

Генеральный прокурор Испании 30 октября подал в суд на 20 отстраненных от власти каталонских руководителей, включая Карлеса Пучдемона, обвинив их в мятеже и растрате государственных средств. Прокурор потребовал от них явиться в следственные органы под угрозой ареста.

1 октября в Каталонии прошел референдум, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид отказался признать итоги голосования. Международного признания они также не получили.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2017, 18:46
Гость: Донбасс

пришло время задуматься о закрытии проекта «Украина»
31.10.2017, 16:41
Гость: Интересуюсь

А почему суд Украины не отменит решение кого-то там по Крыму?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.