Госсекретарь США предложил разрешить использовать военную силу во всем мире
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения, пишет РИА Новости.
«Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением», — сказал Тиллерсон на слушаниях в сенате.
Вместе с тем, по его словам, администрация против отмены ныне действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке. Аналогичную позицию выразил на слушаниях министр обороны Джеймс Мэттис.
Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений — так, борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» ведется на основе разрешения, данного на военные действия против «Аль-Каиды» и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.