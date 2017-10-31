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Госсекретарь США предложил разрешить использовать военную силу во всем мире

06:57 31.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения, пишет РИА Новости.

«Новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением», — сказал Тиллерсон на слушаниях в сенате.

Вместе с тем, по его словам, администрация против отмены ныне действующих разрешений, которые были выданы в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году в преддверии войны в Ираке. Аналогичную позицию выразил на слушаниях министр обороны Джеймс Мэттис.

Президенты США периодически обращаются к конгрессу за разрешением на использование военной силы, но часто обходятся и без этого. Кроме того, сложилась практика расширительного толкования подобных разрешений — так, борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» ведется на основе разрешения, данного на военные действия против «Аль-Каиды» и правительства Ирака во главе с тогдашним президентом Саддамом Хусейном.

Темы: США, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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31.10.2017, 13:08
Гость: Мнение

Думаю, что ответку матрассники получат по всему глобусу. Действуют как пираты, террористы именно они. Совсем у них крыша слетела от безнаказанности, правы северо-корейцы, пиндосов надо ставить на место ядерным оружием.
31.10.2017, 13:02
Гость: Путник

Дык все просто. назови любого территории и можно бомбить люблю страну не обьявляя войны. Просто борьба с тероризмом. Проверять и доказывать что-либо не обязательно. Даже пробирки ненадо показывать и мандаты получить.
31.10.2017, 12:29
Гость: АГД

Ему в олигархате орден дали за заслуги. хихихи
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