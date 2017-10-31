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Китайские полицейские задержали голого воришку

20:45 31.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Полиция китайского города Дунгуань задержала мужчину, совершавшего кражи в обнаженном виде.

По словам правоохранителей, поимку вора облегчило то, что он неоднократно попадал в поле зрения камер видеонаблюдения, сообщает издание Shanghaiist.

Мужчина сознался в совершении девяти краж. Общая стоимость похищенных им предметов составила 36,4 тысячи юаней. На допросе он пояснил, что раздевался из соображений бережливости. Мужчина понимал, что может испачкать одежду при совершении краж, поэтому просто снимал ее.

В полиции отметили, что задержанный злоумышленник – не первый, кто совершает преступления в обнаженном виде. Некоторое время назад был пойман голый вор, пробравшийся в ресторан.
 

Темы: Китай, Криминал, Правоохранительные органы в мире, Расследование преступлений в мире
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