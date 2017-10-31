Аваков распорядился убрать оцепление у Верховной рады

Глава МВД Украины приказал увести полицейских от здания Верховной рады, рядом с которым расположились участники протестной акции.

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», - написал министр в своем Twitter.

На это заявление откликнулся экс-глава Одесской области и вдохновитель митинга в Киеве Михаил Саакашвили. «Давно пора! Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко и другие славные представители барыг во власти», - отметил он на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что силовики охраняли парламентариев от народа, который пришел с ними пообщаться. Саакашвили также выразил надежду, что 7 ноября депутаты будут заходить в здание Рады без охранников и не через черный ход. По словам экс-губернатора, протестующие гарантируют парламентариям физическую неприкосновенность в обмен на снятие депутатской неприкосновенности и выполнение других требований.

Бессрочная акция протеста в Киеве началась 17 октября. Президент Украины Петр Порошенко считает, что в действительности ее участниками движет не желание перемен, а жажда крови и беспорядков.

