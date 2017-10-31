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Аваков распорядился убрать оцепление у Верховной рады

20:00 31.10.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Глава МВД Украины приказал увести полицейских от здания Верховной рады, рядом с которым расположились участники протестной акции.

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра», - написал министр в своем Twitter.

На это заявление откликнулся экс-глава Одесской области и вдохновитель митинга в Киеве Михаил Саакашвили. «Давно пора! Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко и другие славные представители барыг во власти», - отметил он на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что силовики охраняли парламентариев от народа, который пришел с ними пообщаться. Саакашвили также выразил надежду, что 7 ноября депутаты будут заходить в здание Рады без охранников и не через черный ход. По словам экс-губернатора, протестующие гарантируют парламентариям физическую неприкосновенность в обмен на снятие депутатской неприкосновенности и выполнение других требований.

Бессрочная акция протеста в Киеве началась 17 октября. Президент Украины Петр Порошенко считает, что в действительности ее участниками движет не желание перемен, а жажда крови и беспорядков.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 06:22
Гость: Тернопольский

Над Порошенко сгущаются тучи, видимо недолго осталось ему ходить в президентах, разве это уровень президента, скорее это уровень максимум уездного городишки. Это видно не "вооружённым глазом", полагаю украина найдёт более достойную кандидатуру.
01.11.2017, 02:25
Гость: Длинный нос

Я не понял- аваков сам себе что ли отдаёт приказы?
31.10.2017, 21:44
Гость: Факт

Сегодня представители Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына главы МВД Арсена Авакова.
После обыска,Авакова-младшего задержали согласно статье уголовного кодекса: присвоение, растрата имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением...
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