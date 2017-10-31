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Один человек погиб в результате стрельбы в университете США

10:45 31.10.2017
Скриншот с аккаунта в Twitter
Скриншот с аккаунта в Twitter
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В кампусе Университета Юты в Солт-Лейк-Сити неизвестный устроил стрельбу.

Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (6.00 мск). Руководство учебного заведения порекомендовало всем, находящимся в районе происшествия, найти укрытие. Час спустя университет сообщил, что тревога сохраняется.

В заявлении полиции города, размещенном в социальных сетях, сообщается, что в результате стрельбы погиб один человек. В совершении преступления подозревается 24-летний Остин Батен. Полиции не удалось его задержать, в полицейской ориентировке сообщается, что подозреваемый «вооружен и опасен».

Темы: США, Происшествия, Происшествия в мире
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