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Сын министра внутренних дел Украины задержан по подозрению в коррупции

23:31 31.10.2017

Национальное антикоррупционное бюро Украины во вторник провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД. По данным СМИ, сын главы МВД Александр Аваков задержан, его подозревают  в растрате и завладении госимуществом. Ожидается, что суд изберет ему меру пресечения.

В МВД Украины в свою очередь заявили, что это дело носит политический характер, а семью Авакова таким образом хотят дискредитировать.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что задержание сына Авакова может быть связано с конфликтом между главой МВД и президентом Украины Петром Порошенко. Еще одна версия – Антикоррупционное бюро действовало с подачи экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Антикоррупционное бюро проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова в рамках уголовного дела о растрате средств при закупке рюкзаков для подразделений МВД в 2015 году. Позже эту информацию подтвердил изданию сам глава МВД.


 

Темы: Украина, Борьба с коррупцией в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 01:45
Гость: Длинный нос

Какой конфликт может быть между министром и президентом, который сам же и нанял этого министра? Ведь главу МВД кроме президента никто не выбирал.
01.11.2017, 00:57
Гость: какой ужасный ужас

обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова==
А нам какое дело?

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Вроде ничего такого, лента, НО ...сейчас Соловей на эту тему возбужденно заливается. Тоже мне событие!
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