Сын министра внутренних дел Украины задержан по подозрению в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины во вторник провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД. По данным СМИ, сын главы МВД Александр Аваков задержан, его подозревают в растрате и завладении госимуществом. Ожидается, что суд изберет ему меру пресечения.

В МВД Украины в свою очередь заявили, что это дело носит политический характер, а семью Авакова таким образом хотят дискредитировать.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что задержание сына Авакова может быть связано с конфликтом между главой МВД и президентом Украины Петром Порошенко. Еще одна версия – Антикоррупционное бюро действовало с подачи экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Антикоррупционное бюро проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова в рамках уголовного дела о растрате средств при закупке рюкзаков для подразделений МВД в 2015 году. Позже эту информацию подтвердил изданию сам глава МВД.



