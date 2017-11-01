Мэра Киева заподозрили в коррупционном нарушении

Киевский градоначальник Виталий Кичко попал в поле зрения Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В отношении Кличко начата проверка – ведомство собирает информацию, на основе которой будет установлено наличие или отсутствие правонарушений в действиях мэра. Градоначальника подозревают в нарушениях требований законодательства к подаркам для чиновников и касающихся предотвращения конфликтов интересов.

Поводом для проверки послужило журналистское расследование, согласно которому Кличко летал на частном самолете с крупными киевскими застройщиками. В случае признания его виновным мэру украинской столицы грозит штраф.

Накануне на Украине разразился скандал с сыном главы МВД страны Арсена Авакова Александром. Он может стать фигурантом уголовного дела о закупке рюкзаков для ведомства, которое возглавляет его отец. В Верховную раду внесены два законопроекта, в которых предлагается на время расследования отстранить Авакова-старшего от занимаемой должности.

