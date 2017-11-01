В результате теракта в Нью-Йорке погибли 8 человек

Дональд Трамп распорядился ужесточить пограничный контроль в США. В Министерстве внутренней безопасности полагают, что американский лидер принял такое решение из-за вчерашнего теракта в Нью-Йорке.

По последним данным, жертвами нападения стали 8 человек, 15 пострадали. Подозреваемый задержан.

Стоп-кадр с видео с сайта vesti.ru

Пикап, круша все на своем пути, промчался 17 кварталов по велосипедной дорожке. Остановился грузовик-снаряд только после того, как влетел в школьный автобус.

Водитель пикапа (машину с логотипом известной в США торговой сети товаров для дома он арендовал) с места преступления пытался скрыться. Выскочив из кабины, побежал, размахивая двумя пистолетами. Позже выяснится, что один был для пейнтбола, другой — пневматический.

Полицейские ранили преступника в живот. Сейчас нападавший в больнице приходит в себя после операции, пишут Вести.

Личность преступника установлена: за рулем пикапа был Сайфулла Саипов, 29 лет. В Америку приехал из Узбекистана в 2010-м году по грин-карте, сменив за это время несколько адресов. Водил грузовики в Огайо, работал таксистом Uber в штате Нью-Джерси. Из правонарушений за ним — только дорожные штрафы.

Сомнений в том, что это был именно теракт, у полиции уже нет. Во время атаки Саипов выкрикивал исламистские лозунги. "Да, он кричал Аллах Акбар, когда вышел из машины, и, если вы посмотрите на его образ действий во время атаки, происходящее там сходится с этой версией. Поэтому мы можем обозначить это как террористическую атаку", — заявил Джеймс О'Нил, комиссар полиции Нью-Йорка.

Среди жертв не только американцы. Под колесами погибли пикапа граждане Бельгии и Аргентины. Россиян среди пострадавших нет.

В Белом доме пообещали ФБР и нью-йоркской полиции всестороннюю помощь в расследовании.