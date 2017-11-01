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Дональд Трамп предложил отменить лотерею грин-карт

18:37 1.11.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп выступил за отмену лотереи, дающей возможность получить вид на жительство в стране (грин-карт).

Поводом для этого стал теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек. Трамп подчеркнул, что убийца прибыл в США именно таким способом – выиграв грин-карт.

«Мы боремся за иммиграцию на основе реальных заслуг. Больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного строже (и умнее)», - написал американский лидер в Twitter.

Инцидент, квалифицированный полицией Нью-Йорка как теракт, произошел 31 октября на Манхэттене. Выходец из Узбекистана сбил на грузовике несколько велосипедистов, а затем протаранил школьный автобус. Когда злоумышленник вышел из машины с пистолетом для пейнтбола, полицейские открыли по нему огонь и ранили его. В автомобиле они нашли записку, в которой мужчина заявлял о своей приверженности террористической группировке «ИГ» (запрещена в России)

В результате происшествия погибли восемь человек – два американца, один бельгиец и пятеро аргентинцев. Еще более 10человек пострадали.
  

Темы: Дональд Трамп, США, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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02.11.2017, 00:00
Гость: Влад

Президент США Дональд Трамп предлагает запретить лотерею Грин кард.
Это абсолютно правильное решение. В США за последние 15 лет приехало очень много владельцев грин кард, выигранных по лотерее. Кто эти люди, откуда они приехали, с какими целями ? Никто не может сказать.
Последний терракт в Нью Йорке, который был совершен ублюдком из Узбекистана с грин кард на руках, говорит о том, что власти США плохо контролируют ситуацию с мигрантами. Особенно среди мусульман. Радикализм мусульман более агрессивен и постоянен, чем толлерантность и мультикультура, которые западные демократы пытаются наивно привить арабским экстримистам. Фактом на сегодня является именно радикальный мусульманский фактор всех произошедших в мире и в США террактов.
Это говорит о том, что эмиграционные службы США и ФБР просто обязаны вводить эту группу эмигрантов в зону риска и повышенного внимания в целях национальной безопасности США и ее граждан с момента пересечения мми границ США, а еще лучше ограничить их въезд и поставить его под контроль спецслужб.
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