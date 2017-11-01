Дональд Трамп предложил отменить лотерею грин-карт

Президент США Дональд Трамп выступил за отмену лотереи, дающей возможность получить вид на жительство в стране (грин-карт).

Поводом для этого стал теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек. Трамп подчеркнул, что убийца прибыл в США именно таким способом – выиграв грин-карт.

«Мы боремся за иммиграцию на основе реальных заслуг. Больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного строже (и умнее)», - написал американский лидер в Twitter.

Инцидент, квалифицированный полицией Нью-Йорка как теракт, произошел 31 октября на Манхэттене. Выходец из Узбекистана сбил на грузовике несколько велосипедистов, а затем протаранил школьный автобус. Когда злоумышленник вышел из машины с пистолетом для пейнтбола, полицейские открыли по нему огонь и ранили его. В автомобиле они нашли записку, в которой мужчина заявлял о своей приверженности террористической группировке «ИГ» (запрещена в России)

В результате происшествия погибли восемь человек – два американца, один бельгиец и пятеро аргентинцев. Еще более 10человек пострадали.

